Un colaborador de Herrera explica por qué ya no entra al baño de COPE Sevilla: "Una señora murió"

José Antonio Naranjo, periodista y colaborador de 'Herrera en COPE', ha dado una noticia en primicia que ha revolucionado al resto de colaboradores del programa, además de al mismo Carlos Herrera, quien ha asegurado no conocer nada sobre el asunto: la presencia de un fantasma en el seno de COPE Sevilla.

El fantasma de COPE Sevilla, basado en hechos reales

"Os voy a contar una cosa que no sabéis. Esto Herrera no lo sabe, pero lo voy a contar", ha comenzado un emocionado José Antonio Naranjo que empujado por el ambiente transmitido por los 'fósforos' del programa, se ha animado a relatar uno de los secretos mejor guardados de la emisora de COPE en Sevilla: "Aquí en la emisora de Sevilla hay un fantasma. Yo no lo he visto, por suerte, porque yo cuando llego ya está Eduardo", ha comenzado Naranjo, al hilo de los testimonios que los 'fósforos' estaban proporcionando sobre sus miedos más profundos.





Alberto Herrera ha intervenido en ese momento para confirmar la historia de Naranjo: "A mí me lo han contado, de verdad", tras lo que José Antonio Naranjo ha continuado el relato de lo ocurrido, llegando a identificar al fantasma en cuestión que aterroriza a los trabajadores de COPE en Sevilla: "Sí lo hay, que hay gente que lo ha visto, lo ha sentido y saben quién es, además", ha confirmado Naranjo.

"Una señora que murió aquí"

Y es que al parecer, desde COPE Sevilla saben perfectamente quién sería la persona que estaría apareciéndose en la emisora. "Una señora que murió aquí cuando la casa no era radio todavía. Por eso cada vez voy menos al baño", ha explicado José Antonio Naranjo, tras lo que, de forma casi inmediata, Goyo González le ha preguntado por la señora en cuestión.





"¿Y qué hace la señora en el baño?", es la pregunta que Goyo ha lanzado a Naranjo: "No sé, pero se me ponen los pelos de punta", tras lo que Jon Uriarte ha querido preguntar con cierta ironía: "¿Está en nómina ya?". Sin recibir respuesta, el mismo Carlos Herrera ha confirmado que no tenía conocimiento del asunto del fantasma que pulula por los estudios: "No sabía yo lo del fantasma".

José Antonio Naranjo, finalmente, ha terminado por relatar una anécdota que vivió un compañero de COPE Sevilla: "Sí, sí, no estoy de broma. Y aquí ha habido un compañero, que hoy está en otra emisora en Cádiz, que un día dejó los trastos esparcidos diciendo que no entraba aquí más", ha relatado Naranjo

