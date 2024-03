Carlos Herrera responde a las críticas de Frank Cuesta a Ibai por su peso: "Algunos conseguimos adelgazar"

Adelgazar es una tarea realmente complicada. Decir adiós a algunos kilos requiere de una buena alimentación de la mano de un nutricionista, un plan de deporte supervisado y fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad.

Son muchos los personajes públicos que comparten en sus redes sociales las técnicas que siguen para perder peso, pero no todos muestran la realidad que hay detrás y lo complicado que resulta en algunos casos.

Ibai Llanos es uno de los streamers más conocidos de nuestro país y, desde hace meses, muestra el cambio físico que está llevando a cabo. Sin embargo, no le está resultando nada fácil ser constante y así lo muestra públicamente en diversos vídeos publicados en su canal de Twitch.

Las críticas de Frank Cuesta a Ibai Llanos

Como es habitual, hay quienes le critican y el último en hacerlo ha sido Frank Cuesta. El naturalista ha invitado a Ibai a "no poner excusas" para adelgazar, unas declaraciones muy criticadas de las que se ha hecho eco María José Navarro en 'Herrera en COPE'.





En su sección de 'Fruta Pelada', en la que recoge lo más viral, ha explicado el conflicto, posicionándose claramente del lado del streamer y dejando claro que solo él "podrá decidir qué hace con su vida".

"Es el peligro que tenéis los influencers, que seguimos hasta vuestros kilos a diario", añadía Navarro dirigiéndose directamente a Carlos Herrera.

El comunicador no se ha referido directamente a Ibai Llanos, pero sí ha querido pronunciarse sobre la dieta que ha hecho y que, en su caso, sí le ha servido para adelgazar. "Algunos conseguimos adelgazar a base de mucha prudencia y contención. Lo que hay que hacer es gastar más calorías de las que ingieres", aseguraba Herrera.

Perder 36 kilos en 18 meses

Sobre dietas y trucos para perder algunos kilos hablábamos el otro día con los fósforos. Preguntábamos a nuestros oyentes qué les ha funcionado a ellos para conseguir bajar de peso y eran muchos los que llamaban a la radio para compartir su caso.

Nacho es un joven gallego que en 18 meses ha adelgazado 36 kilos. "Toda la vida he sido gordo, siempre he tenido sobrepeso", reconocía este oyente a Alberto Herrera. Sin embargo, un problema cardíaco le obligó a replantearse gran parte de su vida.

"He perdido 36 kilos en este tiempo, el único secreto es dieta saludable, tener un horario normal sin jornadas maratonianas en el trabajo y como dice un médico de Coruña, cerrar el pico y mover el culo. Dormir ocho horas diarias y la verdad es que cuando trabajaba había jornadas de dormir tres horas y salir a la carretera", ha detallado.





Sin embargo, ha estado pinchándose uno de los fármacos más conocidos para perder peso, Ozempic, y en su caso no le ha resultado útil: "No me ha ayudado a perder más de 100 gramos".

Cirugía bariátrica para adelgazar

Alejandro ha sido otro de los oyentes que ha compartido su historia con Alberto Herrera y todo el equipo del programa. En su caso, no fue la dieta lo que le salvó, sino que pasar por el quirófano y es que el estrés que tenía empeoraba su situación.

"Estuve haciendo miles de dietas, las cuales todas funcionan. Hice una proteínica en la que bajé de 140 kilos a 100. El problema es que cuando dejas estas dietas y vuelves a la normalidad sin excesos y sin pasarse, engordas al mismo ritmo que lo has perdido", ha detallado.

En este punto, lo "único" que le ha funcionado a Alejandro, más allá de dietas o trucos para adelgazar, ha sido la cirugía bariátrica.

"Me operé el 6 de marzo del 2021 y ahora peso 77 kilos de 150 que llegué a pesar. Cuando te hacen la cirugía sales pesando lo mismo, te hacen una reducción de estómago, en mi caso me lo graparon. Te dejan el estómago pequeño y tienes que ir comiendo poco a poco. Ahora me lleno antes y he aprendido a comer", ha narrado.

