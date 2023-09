Enric Rojas, director de Deportes de Movistar: "Nadie ha hecho nada malo con la Supercopa en Arabia"

Enric Rojas, actual director de Deportes de Movistar+ y antiguo CEO de Kosmos Tennis, trató en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, diversos asuntos en los que ha estado involucrado tanto en su actual etapa como antes. Uno de esos asuntos fue la polémica con la Supercopa de España, que ahora se juega en Arabia Saudí por la intermediación de Kosmos.

"Lo único malo del acuerdo de Arabia es que se ha contado mal. Una empresa llama a Kosmos y dice que quieren traer fútbol. Pensamos que una buena opción es la Supercopa. Piqué, que es un tío que piensa en nuevas formas, cree que cambiando el formato puede tener mucho más impacto. Arabia ofrece un dinero buenísimo para el fútbol español y una competición que pasa de 200.000 euros a 40 millones. No sé dónde está el problema", señaló, de manera contundente, el actual director de Deportes de Movistar+.

También recordó el momento en el que Juanma Castaño señaló un "conflicto de intereses" entre Piqué y la RFEF por este torneo: "Hablabáis de conflicto de intereses. Pero en el mundo del fútbol quizás hay conflicto de intereses en todos los ámbitos. Tienes amigos que son futbolistas. ¿Haces la misma entrevista a un amigo o no? Probablemente no. Yo no le veo ningún conflicto de intereses. Real Madfrid, Barcelona, Betis, Athletic... han recibido muchísimo más dinero que antes. Antes jugaban gratis y ahora gnana 7-8 millones por 3 días a Arabia".

"La Kings League no es competir contra nadie"

Otro de los proyectos en los que ha estado involucrada la empresa de Gerard Piqué ha sido la Kings League, competición que se emite en la plataforma de Twitch. "Sigo el discurso de Gerard. No es competir contra nadie sino buscar un nicho nuevo entre los jóvenes. Han conseguido que se una mucha gente joven que no hubiese visto un partido de fútbol estos días", relató Rojas.

Asimismo, trató por qué varios deportistas prefieren ser entrevistados por Ibai: "Quizás nos tenemos que hacer la pregunta de por qué ciertos deportistas prefieren a Ibai que El Partidazo. Hay que preguntárselo".

"La oferta de Movistar justifica su precio"

Sobre el precio del fútbol, Enric Rojas reconoció que están intentando "justificar" su precio con una gran oferta. intentamos aglutinar lo máximo. "Estamos intentando complementar con la compra de nuevos derechos. US Open, Euroliga, renovación Champions... cada vez la oferta sea más contundente. Sí que es verdad que estamos intentando hacerla más accesible", afirmó Rojas.

Por último, alabó la gestión de Javier Tebas al mando de LaLiga. "Tebas cogió una Liga en la que no sabíamos dónde ver LaLiga, centralizó los derechos y mira donde está LaLiga hoy. Está mucho mejor", concluyó Rojas.