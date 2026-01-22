"Cada día se están perdiendo 2,2 millones de euros sólo por el gasto de los costes laborales derivados de las incidencias de los trenes de Rodalíes"

El caos generado en los Rodalíes de Cataluña ha vuelto a poner de manifiesto una crisis más profunda en la red ferroviaria española. Así lo ha analizado el periodista Alberto Herrera en el programa 'Herrera en COPE', donde ha descrito una situación que ha afectado a 400.000 personas solo en la jornada de ayer. Sin embargo, para los usuarios habituales, la sorpresa es mínima. La percepción generalizada es que se trata de un episodio más en una larga serie de incidencias, como resume la declaración de un viajero: "esto solo es una novedad para quien no usa el tren todos los días".

Un problema cronificado y millonario

Los datos respaldan esta sensación de hartazgo. Según ha detallado Alberto Herrera, en los últimos tres años se han perdido 291 días de servicio, afectando a un total de 2,5 millones de viajeros. Los retrasos se han convertido en "una normalidad, siempre es un caos", ha señalado. La situación se agrava con la falta de soluciones efectivas; a pesar de que se anunció que el servicio se restablecería a las nueve y media de la mañana, la normalidad no ha llegado.

El impacto económico es considerable. La principal patronal de pymes y autónomos ha puesto cifras al problema, estimando que el mal funcionamiento del servicio supone una pérdida diaria de más de 2 millones de euros en costes laborales solo en Cataluña.

Alamy Stock Photo Interior de la estación de Sants en Barcelona

La desconfianza se extiende por la red

El problema trasciende las fronteras catalanas, ya que, según Herrera, actualmente están afectadas tres cuartas partes de la red ferroviaria en España. Las incidencias no se limitan a los ejes de alta demanda como Madrid-Barcelona o Madrid-Andalucía, sino que se extienden a trayectos como Madrid-Valencia. La cuenta de Adif en redes sociales es un reflejo de esta realidad, con anuncios constantes de averías y retrasos. Este deterioro amenaza la imagen de un medio de transporte que "ha sido emblema, marca España", ha comentado el periodista.

La desconfianza ha calado entre los pasajeros, que graban los temblores en los vagones, pero también entre los propios trabajadores. Los maquinistas han anunciado una huelga, una decisión que, para Alberto Herrera, es muy significativa: si los propios maquinistas "tienen miedo", es lícito que los viajeros también lo sientan.

En busca de respuestas

Durante la conversación con Jorge Bustos, Herrera ha adelantado que el programa investigará a fondo las causas, analizando la situación en las estaciones de Cataluña, los cortes en la AP-7 y las afectaciones en Valencia. Además, se buscará una respuesta del ministro Óscar Puente para aclarar si la raíz del problema es, como parece, la falta de inversiones en la infraestructura ferroviaria del país.