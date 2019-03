La guasa de Herrera por lo que dicen los independentistas catalanes en el vídeo viral de COPE

COPE.es acudió este sábado a la manifestación independentista por las calles de Madrid para preguntar a los asistentes por sus motivos para defender la segregación de España. Las respuestas fueron muy variopintas, sorprendentes y en algunos casos hasta insultantes. En el "paseíllo del Tron" de 'Herrera en COPE', Ángel Expósito ha rescatado este martes las más llamativas. "En la manifestación que ha pasado sin pena ni gloria del pasado sábado en Madrid, nuestros colegas de COPE.es se bajaron con el micrófono e hicieron unas pocas entrevistas a los asistentes. Reíros porque es espectacular", ha advertido el presentador de 'La Linterna'.

En dicho vídeo podemos ver cómo una joven dice que la autodeterminación es cosa de Cataluña y es evidente que si vota el resto de España va a salir que no. "Pero es una cuestión que económicamente afecta a todo el país", le dice el reportero de COPE.es. Una respuesta que deja sin palabras a la chica. "Ya... sí, pero... ahm...", se le escucha decir. Otro manifestante dice que los trenes de Cataluña "son una mierda". "Allí se llevan la chatarra que quitan de aquí", dice enfadado. El periodista de COPE le recuerda que Extremadura, por ejemplo, no cuenta tampoco con una flota de trenes de primera categoría. "En Extremadura no hay trenes tampoco. Pero no compares Extremadura con Cataluña", le responde con un tono de superioridad insultante. Un último independentista asegura también que la Constitución de 1978 es "anterior a Franco".

El vídeo ha provocado las risas de los tertulianos de 'Herrera en COPE'. "Eso de que llevan a Cataluña los trenes que son chatarra es mentira", ha recordado Herrera. Jorge Bustos, para resumir, ha dicho lo siguiente: "Esto es supremacismo en vena"