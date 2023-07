Ángel Expósito, sobre el atasco del voto por correo: "Es otro efecto de convocar elecciones el 23J"

¿Qué sucede si no me llega el voto por correo para el 23J? Es una de las mayores preocupaciones de los españoles ante el 23J y Ángel Expósito, en 'El paseillo del Tron' habla con el personal de la oficina de correos sobre lo sucedido, pues se están retrasando las peticiones de voto por correo registradas.

Según Expósito, el director de 'La Linterna', el personal no da abasto, y habla con Elena Fernández, responsable del CSIF (La Central Sindical Independiente y de Funcionarios) de Correos, quien afirma que "pedimos agilidad en el proceso, la plantilla lleva años con pocos responsables". El trabajo se acumula, y han exigido a Correos que acelere la contratación de personal para reforzar el servicio de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio y para hacer frente a los dos millones de peticiones.

¿Dónde hay que reclamar el derecho fundamental de votar?

"¿Y mi voto?", pregunta un amigo de Expósito a su cartera, que le responde "puf, vamos con retraso". Seguramente a más de un español le asalta la misma preocupación, porque, "¿dónde hay que reclamar el derecho fundamental de votar?" Y, ¿a quién denunciar en caso de que no llegue? Ángel Expósito afirma que se basa en tres evidencias: "los votos por correo no han llegado; solo quedan siete días laborales y el personal no da abasto". "Cunde el mosqueo", y aún no llegan los refuerzos esperados. Además, el director de 'La linterna' adelanta que en su programa de este lunes resolverá estas preguntas.

Desde el pasado viernes empezaron a llegar los votos, pero según comenta Expósito, parece que no dará tiempo a que llegue el total que faltan por repartir. Correos recomienda a la ciudadanía no esperar hasta última hora para realizar este trámite y así agilizar el proceso. Se prevé que estas elecciones generales registren un número récord de solicitudes de voto por correo.

Para Expósito, esto es "un efecto más de la ocurrencia de Pedro Sánchez de convocar elecciones el 23 de Julio".

Por su parte, el director adjunto de operaciones de Correos, Jose Luis Alonso Nistal, garantiza en COPE la recepción del voto por correo que "los plazos se van a cumplir" y ha señalado que se ha reforzado la plantilla de trabajadores.