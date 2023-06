La convocatoria de elecciones generales nos ha pillado a todos por sopresa, y no únicamente por el adelanto electoral, sino también porque nos pilla en pleno verano. Y es que el 23 de julio es una fecha que se enmarca entre las más elegidas para irnos de vacaciones, en plena segunda quincena vacacional de julio.

Son muchos los que están molestos con esta decisión de Pedro Sánchez, y así nos lo hacían ver ante los micrófonos de Fin de Semana de COPE cuando les hemos preguntado. Son, por supuesto, muchos también los que, aunque puedan estar molestos con la decisión, entienden que votar es una obligación ineludible y votarán por correo.

Y en estos nos hemos querido centrar porque, ¿cómo tenemos que hacerlo si nos pilla en plenas vacaciones? ¿O si estamos fuera de España? Pues en Fin de Semana te resolvemos todas esas dudas con Daniel Berzosa, abogado y profesor de derecho constitucional en CUNEF Universidad.

Plazos, procedimiento, y todo paso a paso

Vamos con la primera pregunta: ¿hasta cuándo puedo solicitar el voto por correo? Pues bien, está abierto el plazo desde el 30 de mayo hasta el 13 de julio.

¿Cómo lo hago? Debes ir presencialmente o telemáticamente a una oficina de correos, con un documento que acredite tu identidad y, en el caso de ser telemático, con el DNI electrónico.

Una vez solicitado, la oficina de correos comprobará que estamos inscritos en la mesa electoral de nuestra provincia, y nos devolverá esa información con un certificado censal y las papeletas de tu circunscripción. Este certificado es importante, porque tendrás que introducirlo en tu voto por correo, pero nada más que eso (ninguna copia del DNI ni similar, ya que el voto se consideraría nulo).

¿Cuándo me pedirán el DNI? Como recordaba el profesor, para solicitar el voto por correo nos pedirán el documento de identidad, y también para recibir las papeletas. Sin embargo, el voto a la oficina de correos (con un buzón especial que tienen allí, recuerda) puede llevarlo cualquier otra persona.

¿Por qué no me piden el DNI para llevarlo? Como explica Daniel Berzosa, "El hecho de llevar el voto puede ser un mero acto de entrega, ya has acreditado que eres tú al pedir el voto y al recibirlo"

"El hecho de llevar el voto puede ser un mero acto de entrega, ya has acreditado que eres tú al pedir el voto y al recibirlo" ¿Cuándo recibimos las papeletas y hasta cuándo llevarlas? Empezaremos a recibir la información de correos a partir del 3 de julio y como mucho hasta el día 16 de julio. Para recibirla, hay muchas personas que ya estarán de vacaciones, por lo que es imprescindible indicar en correos dónde vamos a estar.

¿Qué pasa si he pedido el voto por correo y ya estoy de vacaciones cuando no me ha llegado la información? ¿Y si no estoy en España?

Pues bien, si has pedido el voto por correo y tienes en cuenta que la información te puede llegar del 3 al 16 de julio (justo cuando te encuentras de vacaciones), puedes pedir a correos que te envíen esa información a tu lugar de veraneo. "Hay que tener cuidado de poner el lugar donde vayan a estar, porque si no, por defecto, me lo enviarán donde aparezco en el censo electoral" explicaba el profesor.

Más de lo mismo si para esas fechas te encuentras fuera de España. Tendrás que solicitar ese voto por correo en los consulados o secciones consulares de la embajada del país donde te encuentres, o en las webs del Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. Como tarde, tienes que presentar esa solicitud el 24 de junio.

Y sí, hay que hacerlo en una oficina de correos oficial, como recordaba el profesor.