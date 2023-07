José Luis Alonso Nistal garantiza en COPE la recepción del voto por correo: "Los plazos se van a cumplir"

A 13 días del 23J son muchos los que han solicitado el voto por correo y aún no lo han recibido. En Herrera en COPE, José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos ha llamado a la tranquilidad y ha garantizado que todas las personas que lo solicitaron van a recibirlo en tiempo y forma. “Los plazos se van a cumplir adecuadamente y sin problema”.

Y es que los más de 37.000 empleados que trabajan en Correos durante este mes de julio afrontan en esta quincena uno de los periodos con mayor carga de trabajo ya que la celebración de las elecciones ha impulsado una inédita demanda de voto por correo. Las solicitudes postales para las elecciones superan ya "con creces" los dos millones, según datos de CCOO.

¿Y si estamos en otra ubicación?

En el caso de que el voto llegue cuando ya nos hayamos trasladado de nuestra dirección habitual, José LuisNistal ha advertido de la posibilidad de acercarse a cualquier oficina de Correos a pedir que se le envíe la documentación "al lugar donde se va encontrar”.

Estaremos repartiendo hasta los días 18 o 19



El director adjunto de operaciones de Correos ha recordado que los trabajadores de Correos estarán "repartiendo hasta el 18 o 19, en función de como se nos vayan entregando las documentaciones".

Además ha garantizado que se harán "los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio".

En este sentido ha señalado que se ha reforzado la plantilla "con volúmenes que no he visto en 30 años y se están adoptando medidas adicionales y extraordinarias que no tienen precedentes en el estatus del periodo electoral".

Correos, que nunca facilita datos parciales sobre los votos por correo que se han solicitado o que se han emitido, sólo hará públicas las cifras definitivas cuando haya acabado el proceso. José LuisNistal sí que ha avanzado que "hay una mayor afluencia de solicitudes y que se han batido los registros de comicios anteriores".

"Todavía no podemos aseguran de qué volumen hablamos porque estamos en plazo de solicitud", ha concluido.





