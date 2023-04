Expósito se pregunta qué hubiera pasado si Aznar o Rajoy hubieran hecho con El País lo de Sánchez con ABC

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE pone el foco en el verto de Moncloa al diario ABC.

"El viernes pasado lo recordó a Julián Quirós, el director de ABC en un acto de la FAPE y de los periodistas parlamentarios europeos y es que nos estamos acostumbrando a cosas inauditas como si fuera lo normal y, sinceramente, no debería darnos la gana. Mira, vetos desde Moncloa a ABC en los últimos dos meses: el viaje de Sánchez a China, la gira europea de Sánchez por Austria, Croacia y Eslovenia, la gira europea de Sánchez a Irlanda, Dinamarca y Finlandia y la gira europea de Sánchez por Chipre, Malta e Italia. ABC no va.

Julián Quirós estuvo este fin de semana con Cristina López Schlichting, aquí en COPE: "Hay que remontarse a antes de la muerte de Franco para que en España nos encontremos con una situación así. Es que que el Gobierno y la presidencia del Gobierno le niegue el acceso a la información, no sólo al medio, sino a todos sus lectores a uno de los principales periódicos nacionales. Esto, que alguna señal extraña habíamos notado ya en los últimos tiempos, se ratificó en las últimas semanas".

¿Pero esto qué es? ¿Te imaginas que un gobierno de Aznar o de Rajoy hubieran vetado a El País? ¿Te imaginas el follón lógico que se habría montado? Claro y ¿por qué lo hacen? y,sobre todo, ¿quién quién hace? Ese veto mira: "la responsabilidad inmediata es del secretario de Estado de Comunicación, del señor Vallés, un político de Cataluña, por cierto -con muchas veleidades con los nacionalistas-, pero, bueno eso no viene al caso, que ha decidido asumir en primer plano la sonrojante tarea de censurar en el nombre del presidente Sánchez".

Caramba, a Vallés y a Sánchez y a cualquier otro que estuviera allí, convendría recordarles que cuando ellos no estén pisando moqueta, dentro de unos meses o dentro de cinco años, vete tú a saber, el ABC -como los demás-, pero el ABC más, existirá como existe desde hace más de 120 años. Me parece una situación de un vergonzoso...¿te imaginas que hubiera sido otro el periódico? En fin, que no nos da la gana callarnos con esto, Carlos".