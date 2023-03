Expósito hace un homenaje a las mujeres que de verdad representan el feminismo

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE es el 8M pero con otras mujeres en el fondo de la cuestión.

Hoy te lo puedes tomar a coña como la movida esta de la regla que...¡madre mía! Cómo hemos podido llegar hasta aquí.

No es por hablar de mi libro o un poco sí, pero tal día como hoy y viendo el debate de ayer en el Congreso, me acordé sobre la marcha de otro tipo de mujeres que no salen, a penas, a colación. Por ejemplo, las víctimas del 'solo sí es sí, ¿te imaginas esas 80 familias, o esas mujeres o niños, que han sufrido a esos violadores o esos delincuentes, cómo tienen que estar pasándolo sabiendo que están sueltos. De esas mujeres no se acordó ni Irene Montero ni el Gobierno.

¿Te imaginas cómo deben estar las mujeres de Irán, de Afganistán, de las que se prostituyen por dos dólares en el puente de Venezuela? De esas tampoco, ¿las víctimas de trata?, de esas tampoco se acordó Irene Montero.

Tampoco se acordó ni de nuestras abuelas ni de nuestras madres. No es por hablar de mi libro, pero para feminismo de dignidad, de amor, de fuerza, de valores, las que nos incrustaron de verdad el feminismo auténtico, fueron nuestras abuelas y nuestras madres. Que se lo digan a la familia de Fernando Jáuregui en Cantabria o en Bilbao hace ya casi 100 años. Que se lo digan a la familia de Guadalupe en Cádiz, en Jaen, en Granada en toda Andalucía. Que se lo digan a Teodoro en Málaga, en aquellos años, en mitad del siglo pasado. Carlos, le van a enseñar a tu madre viajando de Almería a Cataluña contigo dentro y contigo bebé y trabajando como una bestia en las afueras de Barcelona, lo que es la dignidad de la mujer.

No es justo, nos estamos olvidando absolutamente de quién hizo la Transición, de quién nos inculcó valores, de quién, de verdad, consiguió el feminismo en España y fue aquella generación. No es justo tener que aguantar a estas dándonos lecciones de nada, solo de demagogia, pagándoles una pasta y nos olvidamos de las auténticas protagonistas que fueron nuestras madres y nuestras abuelas.





Esta tarde me tocan las manifestaciones en directo en La Linterna. A ver cómo lo cuento.