Expósito analiza los últimos audios de Koldo que han salido a la luz: "¿Alguien puede creer que iba por libre?"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza en su 'Paseíllo del Tron' los audios de Koldo a los que ha tenido acceso COPE.

En concreto, ha explicado que no es posible pensar que Koldo iba por libre y recuerda unas declaraciones de Ábalos en enero, ante el Supremo: "La función que tenía asignada, era de asistencia personal".

Expósito, de forma irónica, bromea que "un poco más y lo llama criado".

Para finalizar, 'El Tron' plantea la siguiente pregunta: "¿Alguien se puede creer que Koldo iba por libre?"

Siguen SALIENDO AUDIOS ENTRE Koldo Y Ábalos

En los más de 22.000 audios que revelan cómo Koldo García usó a colaboradores para espiar a dirigentes del PSOE figuran también conversaciones entre él y el exministro de Transportes.

Estos audios los ha encontrado la UCO en los dispositivos de Koldo García y aparecen otros hombres desconocidos.

EFE Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo

Entre los últimos audios que han salido a la luz, se puede oír a Koldo hablar de Pablo Iglesias, el ex dirigente de Podemos: ¿Vacaciones cuándo? Sí, tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este subnormal del coletas ... Que no es más tonto porque no nace antes.

El "informe Cerdán", se contenía en gran parte grabaciones que el exasesor de Ábalos ocultó en su domicilio de Alicante. En concreto, incluyeron grabaciones en las que Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán departían sobre el reparto de comisiones que habrían percibido de las empresas clave de la trama.