Expósito admite que no vio venir el nuevo autobombo que iba a utilizar Sánchez

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es el nuevo formato de autopromoción de Pedro Sánchez en el que el presidente entrevista a sus ministros en la sede del PSOE. Algo que no vimos venir, Tron.

Lo reconozco que no lo vimos venir. Lo que me da mucho miedo es que nos queda un mes, o sea, que se les ocurrirá de aquí a un mes, pero, en fin, el nuevo formato es, sin el menor sentido del ridículo, se sienta con el ministro de turno o la ministra y hace como que le entrevista, es la cosa más falsa...Lea.

"Vemos recorrido para extender de la 16 hasta 20 semanas con trabajo parcial" dice el ministro Escrivá y añade Sánchez: "entonces la propuesta es pasar de 16 semanas a las 20 semanas haciendo que de la 17 a la 20 sea con trabajo parcial".

Y entonces va el otro y dice "exacto, así". Primero empezó la cosa con el vídeo reality aquel que nadie compra desayunando con Begoña, luego los vídeos jugando a la petanca o haciendo como que monta en bici, las entrevistas hasta con Wyoming, por cierto, le preguntó Wyoming si llevaba "boxers o slip" en los calzoncillos, ¿te imaginas que alguno preguntamos algo así, pero en braguitas si lleva tanga a una ministra? ¿Te imaginas? Pues esa fue la pregunta de Wyoming.

Y ahora la autoentrevista de autobombo de autopromo: "Contamos con el ministro José Luis Escrivá, mañana voy a hacer otro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y haremos otros con otros ministerios. Os vais a quedar muy sorprendidos de cosas que a lo mejor han pasado inadvertidas para el conjunto de la opinión pública, pero que no han sido sino ladrillos que hemos ido poniendo en ese edificio que estamos construyendo de mejora de la calidad de vida, de la prosperidad y del bienestar ...".

Ya, y todo esto en Ferraz, sin periodistas, el público son afiliados que aplauden las preguntas. Ayer me lo dijo Enrique Serbeto y lo clavó, cualquier fórmula vale con tal de no salir a la calle, porque el problema de Sánchez no es otro que no pueda hacer una campaña normal porque no puede salir a la calle.

Estoy deseando ver, que no creo, que haya sesión de teatrillo con Garzón. ¿Te imaginas, a ver Garzón qué hemos hecho? Así silbando o con Ione Belarra y ya puestos, habría que recuperar a Ábalos, una sesión con Ábalos, ¿qué hicimos aquellos primeros años de legislatura José Luis?"

En fin, nos queda un mes"