Carlos Herrera entrevista este miércoles al Papa Francisco

Cuando se inaugura una nueva temporada radiofónica, y a la espera que en COPE se inaugure oficialmente el próximo 1 de septiembre, Carlos Herrera ha hecho acto de presencia en su programa para anunciar una exclusiva que tiene preparado para este miércoles en ‘Herrera en COPE’: entrevista al Papa Francisco.

Se trata de la primera entrevista que el Papa concede a una radio española y la primera tras su operación.

Pasaban las 8:01 minutos de este lunes 30 de agosto cuando Sergio Barbosa daba paso a Carlos Herrera para que “anunciara a su audiencia “qué nos espera para el próximo miércoles”. Y acto seguido, Herrera decía “bueno, para no dar vueltas, circunloquios no dejar para dentro de cinco minutos lo que puede hacer un periodista en Roma que son muchas cosas, pero una de ellas la verdad que no es muy habitual, es entrevistar al Papa Francisco, que es lo que hemos hecho”.

De esta manera, Carlos Herrera anunciaba esta exclusiva para COPE “el miércoles arrancamos con una entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, en los últimos días.”.

Por otro lado, ha contado el comunicador que “a Roma se ha trasladado en Roma un equipo de ‘Herrera en COPE’ cuando el Papa confirmó a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que accedía a conversar conmigo”.

“Una entrevista que va a durar una hora y media, en la que además el Papa contesta a todo”, asegura Herrera, que añade que “hemos venido con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas”.

Sobre todo, cuando hoy día “se sigue especulando y algunos medios esencialmente argentinos pero también italianos con la salud del Papa y la renuncia del Papa. La salud del Papa es un tema de interés siempre”. En este aspecto, ha recordado Herrera que “el Papa fue operado a principios del mes de julio y ahora cuando ha acabado el verano concede esta entrevista en la que habla de su salud y también con su humor argentino”.

Para no hacer muy larga la espera al próximo miércoles, hemos podido escuchar las palabras del Papa Francisco, un pequeño adelanto de la entrevista que escucharemos en dos días, en las que el Papa habla de su salud. A la pregunta de Herrera saber cómo se encuentra, el Papa responde “todavía vivo”.

Añade el Pontífice que “un enfermero me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. La primera fue en el año 57”.