Francisco hace balance de la Comisión de Defensa de Menores en la lucha contra los abusos: “Está funcionando”

El Papa Francisco asegura que desde su Pontificado se han dado pasos “muy claros” para evitar posibles casos de pederastia en el seno de la Iglesia. En la entrevista concedida por el Santo Padre a 'Herrera en COPE', ha remarcado que la Comisión de Defensa de Menores, que fue invención del del arzobispo de Boston, el cardenal Seán Patrick O'Malley, “hoy en día está funcionando y ahora debo renovar a la mitad de la gente porque cada tres años se renueva la mitad”, ha precisado el Pontífice.

En este sentido, Francisco ha reconocido que se trata de un asunto delicado, y ha querido rendir homenaje al arzobispo de Boston como una de las primeras figuras de la Iglesia que comenzó a abordar este asunto “con coraje, aunque era una piedra en el zapato, en la organización. A él le tocó arreglar el asunto en Boston y no fue nada fácil”, ha recordado el Papa.

Su Santidad se ha retrotraído a la cumbre celebrada en febrero de 2019 con los presidentes de las Conferencias Episcopales para abordar la lacra de la pederastia en la Iglesia y a los discursos que pronunció, en la que responsabilizaba al diablo de la pedopornografía. Un hecho que algún medio, como recuerda el propio Pontífice, lo interpretaba como que el Papa se lavaba las manos ante este asunto: “Alguno dijo que, al fin y al cabo, el Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos”.

A continuación, ha precisado que “le eché la culpa al diablo, sí. Como incitador de esto. Pero se la eché cuando hablé de la pedopornografía. Dije que abusar a un chico para filmar un acto pedopornográfico es demoníaco. No se explica sin la presencia del demonio. Eso sí lo dije. Bueno, ahí en ese discurso un poco marqué todo, unido a las estadísticas. Creo que las cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se progresa más. Ahora, es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto”, ha subrayado en 'Herrera en COPE'.

El acuerdo del Vaticano con China

La renovación del acuerdo que el Vaticano firmó con China, con la que determinados sectores no están de acuerdo al considerar que se pone en peligro la autoridad moral del Papa, es una de las preguntas que ha planteado Carlos Herrera al Santo Padre.

Para Francisco, la situación con China no es fácil, pero asegura que no se debe renunciar al diálogo: “Te pueden engañar en el diálogo, puedes equivocarte, todo eso… pero es el camino. La cerrazón nunca es camino. Lo que se ha logrado hasta ahora en China fue al menos dialogar… alguna cosa concreta como nombramiento de nuevos obispos, lentamente... Pero también son pasos que pueden ser cuestionables y los resultados por un lado o por el otro”.

En este punto, ha elogiado la figura del cardenal Casaroli, que fue el hombre al que Juan XXIII le encargó tender puentes con Centroeuropa: “Hay un libro muy lindo, 'El martirio de la Paciencia', donde él cuenta un poco sus experiencias allí. O se cuentan las experiencias de él, el que compiló todo. Y era pasito pequeño tras pasito pequeño, creando puentes. A veces teniendo que dialogar al aire libre o con la canilla abierta en momentos difíciles. Lentamente, lentamente, fue logrando reservas de las relaciones diplomáticas que en el fondo suponían nombramiento de nuevos obispos y cuidado del pueblo fiel de Dios. Hoy en día, de alguna manera tenemos que seguir esos caminos de diálogo pasito a pasito en las situaciones más conflictivas. Mi experiencia en el diálogo con el Islam, por ejemplo, con el Gran Imán de Al-Tayeb fue muy positiva en esto, y se lo agradezco mucho. Fue como el germen de 'Fratelli Tutti' después. Pero dialogar, dialogar siempre o estar dispuestos a dialogar”.