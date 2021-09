Directora de Ecclesia, sobre la entrevista del Papa en COPE: “Lo he visto con mucha vitalidad”

Pocas horas después de escuchar la entrevista exclusiva del Papa Francisco con Carlos Herrera, son muchos los que siguen analizando las palabras de Su Santidad en COPE.

Vídeo

Tras los primeros análisis en ‘Herrera en COPE’, seguimos conociendo la opinión de expertos en la información vaticana, como es el caso de Silvia Rozas directora de la revista 'Ecclesia' y colaboradora de ‘Periferias’.

Audio

Al tratarse de la primera entrevista que Francisco realiza a una radio española y sobre todo después de la operación de colon a la que fue sometido a principios del mes de julio, todas las expectativas estaban puestas en cómo se encontraba el Papa. En este sentido, comenta Rozas que “lo he visto en esta entrevista con mucha vitalidad” y recuerda que “se trata de un hombre con más de 80 años al que muchas veces lo vemos en los medios de comunicación, y lo vemos fatigado”.

Resalta la directora de Ecclesia las primeras palabras del Papa en COPE: “Estoy vivo”.

Audio

Después de algo más de una hora de conversación entre el Papa Francisco y Carlos Herrera, Rozas resumiría esta entrevista en tres titulares: “Soy un pecador que trata de hacer el bien. No tengo miedo a la transparencia ni a la verdad y; el Papa podría peregrinar a Santiago”. Y es que el Pontífice ha dejado claro que él está viajando por países pequeños –por eso, España no entraría en sus planes-, pero sí ha dicho que “si viajo a Santiago, viajo a Santiago y no a España”.

Audio

Otro de los asuntos abordados en esta charla y que han llamado la atención a Silvia es cuando Francisco ha hablado de fútbol y ha recordado que jugaba como portero, “es un símil de nuestra vida, el fútbol es un deporte en equipo”, y añade “indudablemente una persona como el papa es una persona que lidera, que soporta, que nos aguanta, nos ayuda, nos anima… y como portero ve todo el campo, ve a sus compañeros, ve los pases pero después tienen que para el balón para que no entre en la portería”.

Audio

Y, concluye Silvia Rozas “es un tema muy jugoso de la entrevista”.