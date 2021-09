Así se gestó la entrevista del Papa con COPE: “Era el momento oportuno. No ha sido fácil”

Tras escuchar la entrevista en exclusiva del Papa Francisco con Carlos Herreraen la inauguración de la nueva temporada radiofónica de ‘Herrera en COPE’, ha llegado el momento de conocer cómo se gestó.

Y culpa de ello, como ha ido contando Herrera desde el lunes cuando anunció la entrevista con Su Santidad, la ha tenido la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Ese día, explicaba Carlos a sus oyentes que “el miércoles –por el día de hoy-, arrancamos con una entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, en los últimos días. A Roma se ha trasladado un equipo de ‘Herrera en COPE’ cuando el Papa confirmó a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que accedía a conversar conmigo”.

Papa Francisco, Carlos Herrera y Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano

Y, tras conocer la noticia escuchamos, en adelanto, las primeras palabras de Francisco en las que hablaba de su salud tras la operación de colon a la que se sometió a principios del mes de julio. El Papa aseguraba “estar vivo”, además de contar que hasta en dos ocasiones dos enfermeros le han salvado la vida y que nunca había pensado en renunciar.

24 horas después del anuncio de la entrevista exclusiva con el Pontífice, Herrera aparecía de nuevo en escena para adelantar más detalles sobre la conversación. Y, es en este momento, cuando Herrera vuelve a destacar el extraordinario trabajo realizado por Eva Fernández para hacer posible esta entrevista que “ha llevado el Papa Francisco personalmente con Eva Fernández, llamada de teléfono a llamada de teléfono”.

Pues bien, una vez llegado el día señalado, y tras escuchar íntegramente la entrevista exclusiva del Papa con Hererra, y que se ha podido seguir al minuto en Cope.es, ha sido la ocasión ideal para conocer “los intríngulis del camino recorrido para conseguir que Francisco tomara asiento en COPE”. Por lo que Herrera ha emplazado a Eva Fernández, “quien ha trabajado esta entrevista”, a contar cómo se ha llevado a cabo.

“No ha sido fácil”, dice Eva, “no fue nada fácil, lo saben los compañeros que han asistido durante estos años…”.

Para, a continuación contar a los oyentes cómo viven los periodistas encargados de la información del Vaticano, los momentos en los que están esperando una respuesta de Su Santidad a una petición de entrevista: “es una especie de carrera contrarreloj de todos los periodistas, queremos esta entrevista que he podido realizar tú Carlos, todos lo queremos. Hay una especie de, si alguien ve que el Papa le dice algo al oído ya estamos todos de los nervios no vaya a ser que se nos adelante; una carta que repente le entrega a un compañero es vista con horror, porque dices como ahí vaya la petición y se me adelante…”.

Señala Eva que “era el momento Carlos de que tú hicieras esta entrevista. El Papa se había operado, llevaba mucho tiempo sin hablar y después de tanta insistencia, que no hemos sido pesados, yo creo que ha sido una insistencia elegante, Carlos que es lo nuestro”.

Para analizar la entrevista al Papa, Herrera ha estado acompañado en Roma de José Luis Restán, director Editorial de Ábside Media; Javier Martínez-Brocal, periodista y vaticanista y, Valentina Alazraqui, periodista y Vaticanista. Y sobre esta última, Eva Fernández ha contado una anécdota “Valentina realizó una segunda entrevista al Papa Francisco y el Papa Francisco le dijo hace 2 años a Valentina, la próxima entrevista es para la COPE. Cuando el Papa volvió a conceder otra entrevista a Valentina, Valentina no era capaz de mirarme a la cara, no era capaz, y me dijo con dolor: “Eva el Papa me ha concedido una entrevista””.

Y, matiza Eva “que nadie se crea aquí que porque COPE sea la casa de los obispos aquí hemos tenido trato privilegiado, en absoluto”, a lo que Valentina replica “yo diría casi lo contrario, conociendo al papa Francisco”.

“Ha sido una entrevista que ha costado. Era el momento oportuno, hace mucho tiempo que el Papa no hablaba y por eso ha sido una entrevista fantástica. No quiero que el amor de madre me pueda pero, probablemente, como decíais, va a ser una entrevista que va a hacer historia y que se recordará siempre en el pontificado del Papa”, concluye Eva.