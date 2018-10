El menosprecio de la Lengua, con Fernando VIlches.

Nos adentramos en esta la sección sobre la lengua española donde las risas y el buen talante nos acompañan en las mañanas de los martes. Comenzamos con la frase de la semana: “SOLO EL QUE MANDA CON AMOR ES SERVIDO CON FIDELIDAD”. Don Francisco de Quevedo. Con ello, vamos atisbando los gustos literarios de nuestro profesor: Cervantes y Quevedo sus autores de cabecera, dos maestros del lenguaje. El primero -defiende Vilches- tiene en Cope como heredero a don Luis del Val y el segundo, a la sin par Navarro.

Repasamos los sonidos que Vilches ha detectado con su particular radar de errores (¡qué daño está haciendo el “yo pienso de que..”!) y resolvemos dudas como la que plantea José: “Expresiones absolutas... ¿son exageradas?

- Como si no hubiera un mañana... (de ser cierto, ¿sería necesario realizar una acción fuera de lo común? "se comió 7 manzanas como si no hubiera un mañana"...)

- ¿Qué tal todo?... (cada vez que me lo preguntan no sé por dónde empezar a responder)

- No me da la vida (cuando alguien no tiempo de nada, o no le llega el dinero para cubrir todas sus necesidades).”

Fernando explica a nuestro fósforo que son expresiones muy típicas de la idiosincrasia española que, en la forma, grita y, en el fondo, exagera. Recuerda, además, que Oscar Wilde decía que cuando a uno le preguntan ¿qué tal estás?, contestar con tu estado de ánimo era una grosería, porque “las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas, sí”…..Y si quieres escuchar el chiste con el que hoy hemos terminado la sección…escucha el audio.

Por cierto, cualquier duda sobre el uso de la lengua, pregunta, sugerencia… o incluso alguna expresión que haya escuchado y que le haya provocado dudas nos la puede enviar al correo electrónico herreraencope@cope.es, grabar un mensaje de “wasap” en el 600 99 13 14 o en nuestro contestador “artomático” 91 522 33 79.

Y recuerda que tenemos una cita los martes para velar por el patrimonio de nuestra Lengua.