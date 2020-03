Como cada viernes, el Grupo Risa le ha puesto su peculiar 'espejito' a Carlos Herrera para analizar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco no ha visitado el estudio siguiendo las recomendaciones médicas que tratan de ponerle freno al coronavirus.

Grupo Risa ha comenzado a repartir estopa por Fidalgo, que en lugar de decir "entre Pinto y Valdemoro" dijo en directo "entre Pinto y Baldomero". María José Navarro tampoco se ha librado del látigo de los cómicos tras asegurar que su Alberto Eduardo Herrera se parece a Mariló Montero en lugar de al propio comunicador.

El columnista de El Mundo Santi González ha salido a la palestra tras escucharse unas expresiones obscenas en antena y sonarle algo "por abajo".

Quien también ha estado presente ha sido 'Arjona', que ha tratado de explicar los misterios que rodean a Jorge Bustos, que aparece y desaparece de antena cual mago.

"Si Herrera dice que la vaca ladra, la vaca ladra", ha sentenciado 'Alcalá' después de que los cómicos le reprocharan que los patos no pían.

Quien no podía ser ajeno a esta cita semanal ha sido 'Jaime Peñafiel', que ha dicho que "Letizia comenzó con el trabajo en la tele y ahora está con el teletrabajo" para cercar al coronavirus.

La banda sonora de 'La Guerra de las Galaxias' en versión "torrezna" ha sido para María José Navarro, protagonista de uno de los 'hit' semanales. "Ha sido enternecedor", ha valorado Herrera.

Tras ello ha intervenido el propio 'Salaverri' de la mano de 'Luis del Olmo', que le ha hecho un homenaje a Carlos Herrera, "un digno heredero" del berciano, según ha asegurado.

"Yo no maldigo mi suerte porque en El Bierzo nací. Me siento joven y fuerte, no tengo miedo a morir. Yo siempre he sido el primero en todas las cadenas pero tengo un heredero que es el terror de las nenas", ha cantado el periodista leonés.

'Jesús Luis' no ha tenido más remedio que reprender a Herrera tras calificar al coronavirus de "puto" en antena, así como a Goyo González, que ha hablado de bananas y de beber del ombligo de otra persona en directo. "Ay, de verdad, qué asco", ha dicho la Navarro.

'Andrés Amorós' ha recordado tiempos pasados con Herrera en los que imperaban "las birras" y unas cuantas cosas más que sorprenderían al genial Sabina. "Regresamos al hotel cantando. Yo daba patadas a los contenedores. ¿Quién no ha sido joven?", ha confesado.

'García' ha criticado que a Herrera lo llamen "amo". "No se puede ser más servil", le ha espetado a sus colaboradores tras recordarles que el comunicador los critica por "redactar mal".

Bobby ha podido hacer su diario y hasta un diccionario médico. En él define una epidemia como la falta de pan o metástasis como un escultor griego.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes. La semana que viene más. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaa!