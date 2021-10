El Grupo Risa versiona '¿Y cómo es él?' para tachar de "bribón" a Herrera por tanto premio

El Grupo Risa ha vuelto, una semana más, con mucha fuerza a la antena de COPE. El trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, en su nuevo día en ‘Herrera en COPE’, que ahora es el jueves, no han dudado en dejar en evidencia al líder de la ondas a través de su ‘espejito’.

Durante la media hora que dura 'El Espejito' del Grupo Risa nadie puede vivir tranquilo, porque el trío de cómicos no dejan en paz a nadie y a nada.

El trío de cómicos no ha pasado por alto que Herrera se encontraba en COPE Marbella para traer a las ondas al otro Arjona que ha fardado de descapotable, como no podía se de otra manera.

Pero este jueves, ha habido invitados especiales como el otro Jordi Cruz, el chef le ha asegurado a Carlos que “Juanma Castaño no tiene ni idea de cocina y ha invitado al comunicador a ir a 'Masterchef' a hacer un filete empanado".

Ha regresado después de un tiempo sin su presencia, el otro Pablo Echenique que ha vuelto al Espejito para informar a Carlos de que ha convencido a Yolanda Díaz para que escuche "Herrera en COPE", tanto le han gustado las cosas que sobre ella dice Carlos que ya no va a volver a oír la música clásica que escuchaba.

No podía faltar, una semana más, el otro Jaime Peñafiel que ha criticado lo carísima que va a costar la reparación del coche de Felipe Vi, que se ha roto por dejárselo a “ella”. Además le ha transmitido a Carlos las felicitaciones de numerosos seguidores como la de la ministra Irene Montero por su reciente doctorado honoris causa.

El otro Luis del Olmo ha felicitado a todos los oyentes que no ven 'El juego del calamar' y el otro García se ha alarmado al saber que “a su hermano” no se le va a poder echar de las ondas “ni con los GEOS ni con agua caliente” y no ha pasado por alto la celebración del Pirata por el Ondas.

Al otro Matías Prats le sorprende que el Barcelona haya echado a Ronald Koeman que "tiene los 15 puntos". Por su pare, el otro padre Jesús Luis ha comenzado a hablar en latín a Carlos que como es doctor honoris causa debe entenderlo perfectamente, a Alberto Herrera le ha dado un pellizco de monja por su intervención sobre qué lleva un escocés debajo de la falda, del tradicional kilt.

Y como colofón al espacio de esta última semana de octubre, el otro Salaverri ha versionado ¿Y cómo es él? de Perales:

"¿Y cómo es él? Es un bribón que lo ha ganado todo/ Tienes otro premio que apuntarte/ se lo han dado al Herrera mañanero/ y no a la Marijose ni al Uriarte".











