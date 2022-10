Alberto Herrera confiesa qué es lo peor de ir con su padre, Carlos Herrera, a un restaurante: "Desagradable"

Este miércoles, Carlos Herrera ha ejercido como padrino de promoción de los alumnos del máster de radio COPE. Una circunstancia que le ha valido a María José Navarro para dar unos apuntes que los "ilusionados" alumnos del máster, "por la presencia de Carlos Herrera", no pudieron apreciar. Empezando por una comida en la que también se encontraba el hijo mayor, Alberto Herrera.

"Ya se os pasará"

Así ha querido avisar Mari Jose a quienes se graduaban del máster de COPE sobre la emoción que sentían por la presencia del director de 'Herrera en COPE'. Ese mismo día, plagado de actos, también vivimos con intensidad la presentación de un libro de nuestra compañera Elsa González: 'COPE: la radio de las estrellas'. A este acto, Mari Jose ha confesado que no fue "porque con lo de las estrellas no me doy por aludida", lo que sí ha contado es cómo fue su comida con el Kim Jong-Un de las ondas.

Aquí puedes escuchar el audio en el que Mari Jose y Alberto Herrera cuentan cómo es comer con Carlos Herrera en un restaurante:

"Me tocó comida con el dirigente norcoreano", se lamentaba Navarro. Momento en el que se ha dispuesto a lanzar la siguiente pregunta: "¿Es necesario meter la nariz en los panes para saber si llevan mantequilla?", a la que seguía otra pregunta más: "¿Es imprescindible probar las cosas que él supone que llevan lácteos?". Y es que Mari Jose ha desvelado una costumbre arraigada en el director de 'Herrera en COPE' cada vez que va a comer fuer y que le haría merecedor de contratar, "como en el caso de todos los dictadores", a alguien que le pruebe la comida.

Porque como de todos los fósforos y oyentes es sabido, Carlos Herrera ha mostrado su desprecio más furibundo contra la mantequilla, lo que le hace sospechar de que los alimentos que va a ingerir en un lugar que no conozca puedan llevar, o bien lácteos o bien mantequilla. "Se os va a pasar prontísimo el subidón", recordaba María José Navarro.

Alberto Herrera secunda a Mari Jose: "Muy desagradable"

Carlos Herrera ha querido justificar su actitud: "Es verdad, hay que ser precavido antes de ingerir algún lácteo, que pueda perjudicar o alterar este estado de salud casi dionisíaco, este cuerpo apolíneo", ha explicado entre risas, a lo que su hijo, Alberto Herrera, ha querido hacer una queja pública: "Es muy desagradable llevarte a comer a sitios que no conoces. Lo tenía que decir, pero es muy desagradable".

María José Navarro ha respaldado al pequeño de los Herrera, puesto que, a pesar de haber ido a un buen restaurante: "Y mira que el sitio era maravilloso y la carne también", Herrera presentó desconfianza con los lácteos. "La mejor entraña que me he comido", resumía Alberto, mientras que Carlos trataba de explicar que él no tenía nada contra el restaurante: "Si subí al Instagram una página diciendo que es la mejor carne que he comido en mucho tiempo", algo que se puede comprobar en la siguiente publicación:

Alberto, quien conoce como nadie a su padre, le ha espetado: "El restaurante te gustó, pero el proceso por el que tenemos que pasar los demás que te lo recomendamos no es nada agradable", volviendo a las 'costumbres' del comunicador antes de comer. "¿Es necesario meter la nariz en los panes? Yo te lo digo de verdad. En una cesta con panes. Coge la cesta y planta la napia", se ha quejado en directo.

Mientras que Alberto he continuado explicando: "Y aunque el camarero, sabiendo que no tiene mantequilla, le dice, no, caballero, no tiene mantequilla, él dice, sí, sí tiene mantequilla", para que, finalmente, Carlos Herrera zanjase la discusión con un: "Llevaba. Os digo yo que llevaba".