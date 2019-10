El ministro Pedro Duque en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Mucho se está hablando en la sala de espera del ‘Desfibrilador de tontos ‘ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ de las declaraciones del ministro Pedro Duque sobre las manifestaciones en las Universidades catalanas.

- Pedro Duque, ministro de universidades o así, sobre la protesta de 800 profesores contra el manifiesto de las Universidades catalanas: “No me meto porque opinar es libre”. Luego añadía: “Confiamos en los equipos rectorales en estos días: el derecho de manifestación de unos no puede interferir con el derecho de los demás a impartir y recibir clases”.

Mi total apoyo a los profesores que exigen la retirada de los manifiestos en las universidades catalanas. No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad. — Pedro Duque (@astro_duque) October 29, 2019

- El gran Parmenio reproducía al ministro en mi blog y decía: “Yo no digo que no se pueda nombrar ministros a los astronautas. Lo que digo es que habría que pedirles que no estén en órbita durante el ejercicio de sus labores ministeriales”.

- Luigi dijo: Los Estudiantes Independentistas. Debajo de los adoquines están los aprobados.

- Belisario escribió en mi blog: La Educación en Catalonia ha alcanzado su tope de excelencia: antes no se podía estudiar en español, ahora ya no se puede estudiar de ninguna manera. Una montañita de sillas y unos pandilleros con pasamontañas bastan para paralizar la vida universitaria de la Dinamarca del sur: el mundo asiste asombrado al espectáculo mientras Doc habla sin parar de Franco. Lo justo es que gane las elecciones por goleada.

- Pablo Wolff explica las siglas CIS : Colaboremos con Iglesias y Sánchez. Simple, conciso, directo y realista.