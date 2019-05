Lucía Etxeberria en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Empezamos la semana conociendo los temas que más interesan a los pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- 'El País' da noticia de que Woody Allen no encuentra un editor dispuesto a publicar sus memorias, mientras a Paquirrín le ofrecen 80.000 euros de adelanto por las suyas.

- Lucía Etxebarria, en 'El Periódico': A una mujer que no quiere ser madre, que se atreve a decir alto y claro que no quiere tener hijos se la mira mal”. PilarDiz, espabolina: “Jamás en mi vida he visto a nadie que mire mal a una mujer que ha decidido no ser madre”.

- El gran Pedro Gª Cuartango daba cuenta del incidente en los actos del aniversario de la liberación de Mauthausen, cuando la ministra de Justicia ha abandonado el lugar cuando la directora de Memoria democrática de la Generalidad, Gemma Doménech, calificó de preso político a Raül Romeva: “El intento del independentismo catalán de apropiarse de Mauthausen es un insulto a los miles de españoles republicanos que murieron allí. Nada más contrario a la cusa por la que lucharon que lo que representan hoy Puigdemont, Torra y cía.”

- En la misma línea, mi querido Andrés Trapiello explica a Javier Caraballo durante una entrevista en 'El Confidencial': “Ante Puigdemont y Junqueras, Tejero y Milans del Bosch parecen hombres de honor”.