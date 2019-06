Santi González: “Roland Garros parece hecho a medida de Rafa Nadal, el príncipe de París”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Todos los años, al llegar el mes de junio se repiten dos celebraciones muy españolas: la duodécima victoria de Rafa Nadal en una final de Roland Garros. Nunca un tenista ha conseguido ganar doce veces un mismo torneo de grand slam. Roland Garros parece hecho a su medida. Lo ha hecho después de vencer en la semifinal a Roger Federer y en la final a Dominic Thiem, dos grandísimos jugadores a los que derrotó con autoridad incontestable. El príncipe de París, que es además, un hombre modesto, le he dedicado un piropo a su excelente rival de ayer, que en realidad revela una insobornable predisposición para ganar su decimotercer torneo el año que viene: “Sé que es difícil perder, pero si algún día pierdo, no me importaría que fuera contra ti".

No necesariamente en junio, pero sí en la primavera se celebra en la localidad onubense de Almonte un hecho más que notable. Es la culminación del Rocío, la marcha que desde toda Andalucía hace confluir en esta localidad a miles de peregrinos. En este año se cumplía el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Esta madrugada, a las tres menos diez ha sido el momento en que los mozos más resueltos han alcanzado a saltar la reja para sacar a la Blanca Paloma en procesión por la aldea.

Por otra parte, estamos en una semana clave para la vida política nacional: El miércoles terminará con el visto para sentencia el juicio que se sigue en el Supremo a los golpistas catalanes. Hoy y mañana el presidente Marchena citará a los 12 procesados para el tradicional último alegato. El sábado concluye el plazo para la constitución de los Ayuntamientos y este es un momento en que el postureo cede paso a la política real, donde se verá cuáles son las verdaderas posiciones de cada cual.