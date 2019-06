Rafa Nadal, en COPE: "Lo que se ha conseguido aquí creo que es único"

Entrevistamos a Rafa Nadal tras conseguir su 12ª Roland Garros, título logrado ante Thiem, al que derrotó 6-3; 5-7; 6-1 y 6-1. Además, con esta victoria, Nadal consigue su 18ª Grand Slam y se queda a dos de igualar los veinte de Roger Federer.

Nadal reconoció en el micrófono de Tiempo de Juego el mérito que tiene su gran victoria: "Esto es increíble aunque no soy muy fan de pararme a pensar en los números hasta que termine mi carrera deportiva. Lo que se ha conseguido aquí puede ser algo únicos.".

El tenista español habló de los problemas físicos que ha tenido esta temporada y que le han costado llegar en plena forma: "La importancia es lo mismo que cualquier otro, pero cada vez es todo más difícil, yo he tenido muchos problemas físicos y cuesta cuando no se puede entrenar ni competir como uno quiere. Esto hace quela victoria de hoy sea un poquito más bonita y la satisfacción por la ayuda de mi equipo y de mi familia. Las pequeñas mejoreas que he conseguido han sido una mejora muy grande y me ha hecho llegar aquí con las máximas opciones"

"Hubo momentos bajos este año porque nos hemos llevado bofetadas de un lado y de otro a nivel de lesiones, pero uno tiene que asumirlo y tomar decisiones; y a veces aciertas y otras no. Me prometí estar con la actitud y la energía diaria para competir bien en tierra, y eso lo he cumplido. Después, ganar o perder es parte del deporte. Mi gran satisfacción es prometerme no fallar".

Sobre su gran racha en Roland Garros, Nadal afirma que la pista central es muy especial: "En la vida hay cosas más importantes que el tenis, pero la Philippe Chatrier es el sitio más importante de mi carrera".

Por último, Nadal le mandó un recado a Ángel García, tras haber narrado todos los partidos del tenista español ene ste Roland Garros: "Miraré las narraciones de Ángel García a ver si le tengo que echar la bronca"