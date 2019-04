El comentario de Santi González en 'Herrera en COPE' del martes 9 de abril de 2019

Tiempo de lectura: 1



El análisisi de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

José Félix Tezanos va a rendir hoy sus penúltimos servicios al partido, al presentar la última entrega del CIS, salvo que el felón Sánchez vuelva a cambiar la periodicidad de los sondeos para publicar un par de encuestas más antes de las elecciones.

En rigor, no hace falta. El objetivo de Tezanos no era describir la voluntad de los ciudadanos, sino empujar sus opiniones hasta lo deseado. Era cuestión de tiempo. A quienes protestaban,-protestábamos-, por el esperpéntico retrato de España que transmitían, cabía recordarles una famosa anécdota de Picasso cuando enseñó a Leo Stein el retrato cubista de su hermana Gertrude y Stein le objetó prudentemente: “No le va a gustar, no se le parece nada”, a lo que Picasso respondió: “No se preocupe, ya se parecerá”.

Es verdad que ya se le va pareciendo. Entre hoy y mañana sabremos lo que piensan hacer con los debates electorales.

Vamos a saber si hay debates y con cuánta gente. Yo vi anoche la entrevista de Pablo Casado con Vicente Vallés y Sandra Golpe en Antena 3. El entrevistado estuvo magnífico, pese a la costumbre introducida por Ana Pastor en las entrevistas televisivas de interrumpir al entrevistado antes de que termine sus respuestas. Se lo sabía todo sin papeles. No me opondría a que hubiese debates a cuatro o a cinco, que son los más probables. Lo que sin duda rechazará es el debate mano a mano, entre los dos candidatos con más opciones a la Presidencia del Gobierno. Ese es el debate que más interesa a los españoles y es el que sin duda va a rechazar ese campeón de la transparencia llamado Pedro Sánchez.