Maldini: "Se me están quedando cortas las expectativas que tenía con el Atlético de Madrid"

El Atlético de Madrid ha conseguido una victoria crucial por 1-0 ante el Deportivo Alavés, tres puntos que le permiten alcanzar al Villarreal en la tercera plaza de la clasificación. Sin embargo, el equipo terminó el encuentro pidiendo la hora, una situación que ha generado debate. Para el experto en fútbol internacional Julio Maldonado 'Maldini', el resultado no debe ocultar las carencias en el juego del equipo.

Una victoria que no convence

El comentarista de Tiempo de Juego considera que, aunque "lo importante era ganar", el conjunto rojiblanco tiene que ofrecer más sobre el césped. Maldini se mostró crítico con el planteamiento del equipo en los minutos finales, defendiendo muy atrás ante un rival "que es muy inferior", como el Alavés. Esta sensación agridulce le lleva a afirmar que la prestación del equipo está por debajo de lo esperado.

LaLiga Los jugadores del Atlético de Madrid celebran su gol contra el Alavés

En su análisis, Maldini subraya la calidad del vestuario colchonero y eleva el nivel de exigencia. "Tiene que dar más por la plantilla que tiene", sentenció el especialista. A su juicio, las expectativas generadas en torno al equipo no se están cumpliendo en cuanto a rendimiento, una opinión que resume con una frase contundente: "A mí se me está quedando corto la prestación".

Julián Álvarez, en el punto de mira

Además de la crítica colectiva, Maldini puso el foco en un nombre propio: Julián Álvarez. El experto señaló que el rendimiento del delantero argentino sigue sin convencer. Según el comentarista, "el problema que está teniendo Julián Álvarez, pues no ha mejorado, ni mucho menos, sigue mal". Sus palabras apuntan a que la aportación del jugador es una de las asignaturas pendientes del equipo.

900/Cordon Press Julián Álvarez, tras el Atlético de Madrid-Alavés

A pesar de sus críticas, Maldini da por hecho que el Atlético de Madrid no sufrirá para asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League. "Son 3 puntos importantes", reconoció, y añadió que "no va a tener problema para acabar entre los 4 primeros". No obstante, su análisis deja claro que la afición y los expertos esperan un paso adelante del equipo de Simeone en lo que resta de temporada.