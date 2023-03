La reflexión de Joseba Larrañaga a Carlos Herrera sobre el fuera de juego semiautomático: "Es de ingenuos"

Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 21 de marzo, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la exclusiva que adelantó Isaac Fouto.

"La última tecnología al servicio de la justicia en el fútbol", anuncia Joseba Larrañaga: "Nuestra liga tendrá, a partir de la próxima temporada, el sistema del fuera de juego semiautomático que ya vimos en el pasado Mundial". El presentador le recuerda a Carlos Herrera que es "esa recreación virtual que nos muestra la posición de los jugadores cuando se anula o se ratifica un gol polémico" y que "será un paso más para que las decisiones se atengan a la realidad y la percepción arbitral corra menos riesgos".

Eso sí, es muy escéptico sobre su efecto: "¿Desaparecerá la polémica en el fútbol? Es de ingenuos pensarlo". "Nuestro fútbol, sobre todo lo que se refiere al Real Madrid y al Barça, ha entrado en una espiral esquizofrénica difícil de atajar", destaca Joseba Larrañaga, porque "el Clásico del domingo y los ríos de tinta que corren con el gol anulado al Real Madrid" son "un claro ejemplo": "24 horas después no se habla de otra cosa". Hemos entrado en un estado que deberíamos erradicar, pero se presume imposible entre Negreiras, VARes, conspiraciones y fantasmas; me parece que esto no tiene arreglo", finaliza.

El programa de ayer

