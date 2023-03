Marc Márquez, en El Partidazo de COPE: "El objetivo es luchar por el Mundial"

Esta semana arranca el Mundial de MotoGP, en Portimao, con motivo del Gran Premio de Portugal. Uno de los grandes alicientes es la vuelta del piloto español Marc Márquez, tras un año de lesiones que no le permitieron rendir al máximo nivel.

"Me encuentro bien, ultimando los últimos detalles. El miércoles volamos a Portimao con mariposas en el estómago y todas estas cosas. Por muchas temporadas y la experiencia que tengas la primera carrera siempre es la primera. Esperemos que todo esto nos ayude", dijo Márquez, en El Partidazo de COPE.

Su objetivo es pelear por todo antes del inicio del Mundial. "No puede ser otro que luchar por las posiciones de delante. Significa luchar por un Mundial y estar vivo. Será muy largo, con muchas carreras seguidas a final de año, con muchos puntos en juego. El sueño es intentarlo ganar. Se tienen que dar muchos factores; vengo de tres años lesionado".







"Me he preparado este invierno con la intención de luchar por ese Mundial y darlo todo desde el principio", añadió.

El '#93' cree que "para luchar por un Mundial" tienes que saber en que "situación te encuentras en cada momento". De cara la primera carrera en Portugal, el piloto español aseguró que "no estamos en la situación de luchar ni por el podio".









"Sé que están trabajando en el chasis"

En las últimas horas se ha hablado mucho de que Honda ha encargado a Kalex un nuevo chasis. ¿Puede ser un cambio en el Mundial en el próximo verano? Responde Marc Márquez, en COPE. "La primera noticia que me ha llegado es a través de la prensa. En el box nadie me ha dicho que hay un chasis encargado".

Sobre su hermano Álex, el piloto de Ducati se siente feliz tras los tests de Valencia. "Ha sufrido muchos. No se acababa de adaptar a la Honda. No le acababan de salir las cosas. Ha apostado mucho por el proyecto de la escudería italiana. Tiene un año de contrato. Sabe que se lo juega todo. Ahora a ver qué pasa en carrera. Aunque sea un rival en pista, es mi hermano y nos alegramos de las buenas noticias que nos pasan".









La grada "WE ARE 93"

Nace una nueva experiencia en los circuitos. La grada "WE ARE 93" estará disponible en varios grandes premios del Mundial, comenzando en Jerez. "Lo dejo para los expertos. Estoy centrado en lo deportivo. Desde este año empecé a trabajar en un proyecto para sacar estas ideas en un momento complicado de MotoGP. Hay que atraer a la gente tras las retiradas de Rossi, Pedrosa... hay que trabajar para llamar la atención de la gente y que se diviertan".

El piloto de Moto GP, finalmente, señaló sobre el inicio de temporada de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1 que "lo que está haciendo Fernando cuando le han dado un coche que va es muy bueno para el deporte español. Carlos lo tiene que coger como una motivación. La Fórmula 1 depende mucho del coche. Lo importante es creer, creer y creer porque un año puedes tener un coche y demostrar todo tu talento".





Marc Márquez, en los test oficiales de MotoGP, en Sepang.





El test de Joseba Larrañaga a Marc Márquez, en El Partidazo de COPE

- ¿Qué te duele cuando te despiertas?

- "Últimamente menos cosas, pero he estado bastante tiempo lógicamente con molestia en el brazo. Lesiones que he tenido un poco más graves, aunque solo tenga 30 años te molestan un poco".

- Acabas de cumplir 30 años en febrero. Dijiste que te retirabas, te echabas novia y asentabas la cabeza.

- "Esa frase da vueltas. Era un pack que tenía con un amigo, pero ya estamos mirando de alargarlo un poco más. La adrenalina siempre se busca".

- En el reportaje de Amazon Prime te hemos visto llorar. Los ricos también lloran...

- "Y los deportistas. Todas las personas. Cuando se sufre no es que tengas que estar siempre feliz; mayoritariamente tengo una sonrisa en la cara, pero sí que he pasado dos años regular y se sufre por la incertidumbre que es lo peor".

- ¿Qué es lo que más echas de menos de ganar un Mundial?

- "La euforia de las victorias. Todos los pilotos se preparan con la máxima ambición. Mi objetivo siempre ha sido ganador, luchar por lo máximo. Cuando no lo consigues te falta eso. Al final quien la sigue la consigue, dicen. Tienes que dar el cien por cien para poder luchar por esas victorias".

- ¿Qué es lo mejor de no ganar?

- "No hay nada bueno de no ganar".

- ¿Tu paranoia tiene que ver con las caídas?

- "No. A la semana de carrera a las 22:00-22:30h en la cama. Me despierto a las 8:00h como muy pronto para tener el descanso. El fin de semana de carreras soy un robot. Estoy mentalizado en modo competición total".

- ¿Qué tal la vida social en Madrid?

- "Es diferente. Cervera es Cervera. Muchos fines de semana me escapo a ver a la familia. Madrid lo viví un poco diciembre - nuestro mes de vacaciones - y no es muy compatible con un deportista. Vivo un poco alejado de la ciudad".

- ¿Era fuera de juego el gol de Asensio?

- "El VAR dice que sí. No me voy a liar en eso. El punto este de reglamento tengo duda. ¿Qué es? ¿Cuándo sale o toca balón? De nueve a doce no cambiará mucho la película al final de año. Me gusta el Madrid de ahora, tiene banquillo, pero el Barça ves a Gavi como pelea y se te cae la baba".

- La gran novedad es la carrera al sprint.

- "Será interesante. Un punto más de aliciente. El formato de 21 carreras... es muy exigente. En un futuro no se descarta modificarlo porque la exigencia se tiene que saber dosificar para evitar situaciones peligrosas en un futuro. Somos humanos".