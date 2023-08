"Quién nos lo iba a decir": el análisis de Juanma Castaño tras el pase a la final del Mundial femenino

Este martes, 15 de agosto, la Selección Española de fútbol femenino hacía historia al lograr el pase a la final del Mundial. Un gol de Olga Carmona daba la victoria a las de Vilda, que lograban el pase en el minuto 89. Horas después del triunfo, el director de 'El Partidazo', Juanma Castaño, ha analizado este hito histórico en 'Herrera en COPE'. Escucha su reflexión en el siguiente audio.

España ya espera en la final del mundial que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda tras derrotar a Suecia por 2-1. Pese a terminar con tres tantos, el marcador no se abrió hasta el minuto 81, con un gol de Salma Paralluelo. Sin embargo, la euforia apenas duró unos minutos, ya que el empate de las suecas no se hizo esperar. Con la mirada ya puesta en la prórroga, Olga Carmona anotó el tanto de la victoria a tan solo un minuto del pitido final.

Las protagonistas de la victoria de España en COPE

Tan solo unos minutos después del partido, una de las jugadoras del once titular de Vilda hablaba en los micrófonos de COPE. Jenni Hermoso, visiblemente emocionada, analizaba la victoria de la Selección. "El otro día lloraba a lágrima viva porque jugar unas semifinales es impresionante, pero hoy no me salen porque estoy vacía, no se puede describir este momento. Si hablo desde el corazón volvería a llorar", aseguraba.

Además, aprovechaba la ocasión para dedicar la victoria a toda su familia: "Todos estarán muy orgullosos de lo que estoy consiguiendo. Mi abuelo era portero y mi afición por el fútbol viene por él, pero se lo debo a todos. Hoy he cumplido uno de mis sueños". Escucha sus palabras, al completo, en el siguiente audio.

El logro histórico de la selección femenina ha protagonizado 'El Partidazo' de COPE de este martes. Durante el programa, Juanma Castaño ha podido hablar con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. "Estoy muy emocionado, Juanma, son 23 tías espectaculares, las mejores futbolistas que he conocido", comenzaba diciendo, sin poder ocultar su emoción.

"Hemos sufrido mucho con lo que les pasó, y hemos seguido remando. Nos quedamos con la gente que sumaba y, de verdad, enhorabuena para España y para todos", aseguraba Rubiales. Escucha la entrevista al completo en el siguiente audio.

El Partidazo analiza la renuncia de las 15 jugadoras



Con los hitos conseguidos en este Mundial, la Selección Española deja atrás meses de polémica y conflictos. En septiembre de 2022, un total de quince jugadoras internacionales comunicaba la Real Federación Española de Fútbol su renuncia a la selección nacional por la negativa de esta a destituir de su cargo al actual seleccionador, Jorge Vilda.

Tras meses cargados de incógnitas, 12 de las 15 pedían volver y finalmente Vilda tan solo convocaba, para este Mundial, a 3 de este grupo. Escucha el análisis de la polémica realizado en 'El Partidazo'.