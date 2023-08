Una vecina de Asturias explica la condición genética que sufre casi todo su pueblo: "Yo lo soy"

Ahora que estamos en verano y disfrutando ya la segunda quincena de agosto, una en la que gran parte de los españoles deciden irse de vacaciones, apetece refugiarse del calor y disfrutar de unas buenas fiestas de pueblo. Y qué mejor, puestos a elegir, que hacerlo en Asturias, donde las temperaturas han bajado considerablemente y puedes ponerte hasta ropa de abrigo. Pues ahí hay un pueblo, Cangas del Narcea, en donde reciben a miles de turistas cada año porque todos tienen una cosa en común: una condición genética poco usual. Aquí puedes escucharlo.

"Yo lo soy y sé los miedos que tenemos a viajar y a estar fuera" es lo que explicaba Alba García González, concejal de Festejos, Seguridad Social e Igualdad de Cangas del Narcea en Herrera en COPE, que admitía que su pueblo es una de las cunas de este tipo de turismo, y no es para menos, porque no todos los lugares del mundo pueden ofrecer lo que ellos hacen.

Los establecimientos que se adaptan a las necesidades de los vecinos

Como contaba Alba García González, concejal de Festejos, Seguridad Social e Igualdad del pueblo asturiano, es un 3% de la población del lugar la que sufre esta condición genética, lo que triplica la media nacional. Algo que todavía no se explican por qué pasa, aunque saben que se trata de algo genético.

"Tienes que tener predisposición genética para tenerla, sería bastante interesante saber por qué, cuáles son las causas" explicaba esta concejal. Y no es poca cosa, porque es gente de todo el mundo que tiene la misma condición la que prefiere ir a Cangas del Narcea para poder estar segura, y, como aseguraba Alba García González, "suelen quedar muy satisfechos".

No en vano su turismo ha crecido hasta un 54%, paran a comer y a dormir allí y a "sentirse libres", porque es como un oasis en medio del desierto. Tanto, que los establecimientos, locales y restaurantes se han adaptado a estas necesidades de los vecinos para hacer que tanto los locales del pueblo como los que llegan desde fuera, puedan sentirse a gusto y tranquilos, pero, sobre todo, seguros.

Son, de hecho, más de 50 establecimientos los que se han adaptado a esta condición de los vecinos y también de los turistas que vengan desde fuera. Tanto, que los chef y hosteleros han tenido que estudiar y formarse para adaptarse a todos ellos, y, como recordaba la concejal de Festejos, Seguridad Social e Igualdad del pueblo asturiano, "están más que preparados para recibirlos a todos" decía.

Turismo en los parques de atracciones

