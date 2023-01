Juanma Castaño: "Queremos tanto a Rafa Nadal que no estamos preparados para verle sufrir"

Rafael Nadal cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald después de sufrir una lesión en la parte superior de la pierna izquierda tras intentar alcanzar un revés defensivo en el último tramo del segundo set. El de Manacor no podrá, por tanto, defender la épica corona que logró en 2022 cuando remontó frente al ruso Daniil Medvedev dos sets de desventaja.

En rueda de prensa, no podía negar que estaba "destruido mentalmente" por sufrir una nueva lesión. "No podemos engañarnos con un discurso optimista. Yo quiero seguir jugando al tenis, pero mis sensaciones son malas. Es muy difícil coger la forma si se tienen continuamente parones. Necesito evitar que el tiempo fuera de la pista sea largo. He pasado siete meses casi sin jugar y no puedo estar otra vez mucho tiempo fuera. Sería difícil encontrar el ritmo y volver a ser competitivo", reconoció el ganar de 22 grandes.

Y es que los contratiempos físicos han sido compañeros de viaje habituales de Rafael Nadal. De hecho, el español se ha perdido, al menos, una docena de torneos de Grand Slam por culpa de las lesiones. Pero además, en otros tantos torneos y ediciones de Grand Slam el número dos del mundo no ha podido ejercitarse en condiciones óptimas y aunque se mantuvo en pista y acabó los encuentros con derrotas, jugó mermado, con evidentes dificultades físicas.