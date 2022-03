Juanma Castaño: "Si Mbappé deja el PSG tendría que ser declarado el mejor madridista de todos los tiempos"

El Paris Saint-Germain ha realizado este martes una propuesta de renovación para su jugador Kylian Mbappé, que queda libre el próximo mes de junio, a razón de dos temporadas a 50 millones de euros netos por cada una de ellas más un plus 'XXL' que engrosaría esa cifra.

En estos términos informa el periódico 'Le Parisien' sobre el nuevo contrato de Mbappé, que serviría para blindar al internacional francés hasta el 30 de junio de 2024. Además, el jugador dispondría de una prima por renovar de 100 millones de euros.

Mbappé, que no ha dado pistas de su futuro, indicó tras el partido de ida de octavos frente al Real Madrid que es "un profesional" y se "debe" al PSG hasta finalizar su contrato. Del futuro dijo "veremos qué pasa" sin avanzar sobre esa posible negociación para continuar en París.

"¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía", apuntó Mbappé tras marcar el gol que da ventaja al PSG en la eliminatoria de 'Champions' ante el Real Madrid que se resolverá el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.