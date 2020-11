Audio

Hoy juega España un partido amistoso contra Holanda y De Jong, el jugador del Barça que está en la selección holandesa dijo ayer que está en contra de este tipo de amistosos, teniendo en cuenta el calendario y lo apretado que está esta temporada puede tener razón De Jong, lo que pasa es que si hay tres partidos en 10 días y los entrenadores llevan a 25 jugadores lo que tienen que hacer es repartir los minutos para no quemar siempre a los mismos. Y es más, queda hasta mal que un jugador se queje por estar 10 días concentrado o por tener que jugar un partido amistoso. Además porque la situación no está para quejarse, los futbolistas dentro de lo que estamos viviendo siguen siendo los grandes privilegiados, no es mezclar una cosa con otra, no es ser demagogo, es la realidad, es su trabajo y bastante que pueden jugar al fútbol.