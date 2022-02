Juanma Castaño: "Hay que decidir definitivamente lo qué es penalti y que no. No todas las manos son penalti"

El FC Barcelona y el Nápoles se jugarán el pase a los octavos de final en el partido de vuelta tras el empate (1-1) visto este jueves en el Camp Nou, en la ida del 'Play-off' de la Liga Europa, en un inicio errático y desacertado de los blaugranas en su reválida europea.

Los 'culers' intentan aprovechar su segunda oportunidad, su reválida, en esta UEFA Europa League a la que llegaron de rebote tras ser eliminados de la 'Champions'. Y pese a ser mejores que el Nápoles y tener muchas más oportunidades, no entró nada más que un penalti botado por Ferran Torres que sirvió para empatar y dejar todo abierto --no hay ya valor doble de los goles fuera de casa--.

Ferran Torres, pese a ese empate desde el punto fatídico (en un penalti por mano revisado en el VAR), no estuvo acertado. No metió ni una de las muchas oportunidades claras que tuvo en juego. Estuvo en el sitio, sí, y trabajó, pero no estuvo para nada fino. Y el Barça lo pagó dejando escapar una victoria que, por ocasiones y dominio, pudo y tuvo que ser suya.

Será el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles el que decida quién pasa. El Camp Nou, donde por primera vez sonó el nuevo himno de la Europa League pues el Barça jugó la antigua Copa de la UEFA por última vez en 2004, no pudo ver a su equipo ganar y festejar, pero sí lo vio dominar a un Nápoles de nivel 'Champions', tercero en la Serie A, que acabó sufriendo.

Y eso que se adelantó a la media hora de juego con gol de Zielinski. En una jugada de Elmas por la derecha, el Nápoles aprovechó la segunda ocasión que tuvo. O tercera, pues el primer disparo del polaco Piotr Zielinski lo desvió Ter Stegen, pero su rechace le cayó perfecto al mismo Zielinski que, a la segunda, le superó por potencia para abrir la lata.