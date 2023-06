Juanma Castaño le explica a Carlos Herrera lo que no puede repetir el Real Madrid con Mbappé: "Desde luego"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 13 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en Kylian Mbappé.

"Ha comenzado el culebrón Mbappéde este verano", anuncia el comunicador a Carlos Herrera. Mbappé envió una carta al PSG para informar de que su relación laboral concluirá al acabar la próxima temporada y de que no ejercerá la opción de renovar por un curso más, cláusula que contemplaba el contrato. Lo hace varios días después de decir públicamente que iba a "seguir haciendo lo que sé hacer mejor, jugar al fútbol y ganar trofeos", pero no en cualquier lado, "en Francia": "Siempre dije que París era mi casa". Ahora, sin embargo, ya se sabe que la fecha de caducidad de Mbappé será en junio de 2024.

Estuvo a punto de dejar el PSG para firmar por el Real Madrid. Pero llegó a ser una cuestión de Estado y el jugador optó por renovar con el club parisino. Una semana antes de la final de la Champions, el jugador hizo una bomba de humo y dejó plantado al equipo blanco, convencido por los millones. "El pasado fue intenso, bueno, pues el de este verano arrancó cuando se supo, gracias una información de 'L'Equipe', que Mbappé le ha enviado una carta al Paris Saint-Germain anunciándole que no renovará su contrato que termina al término de la próxima temporada", explica Juanma Castaño al presentador de 'Herrera en COPE'.

Lo que debe hacer el Real Madrid

"Podría prorrogarle un año más, pero Mbappé ha decidido que no sigue", recalca el director de 'El Partidazo de COPE' a Carlos Herrera. La comunicación formal del delantero de Bondy no ha pillado precisamente por sorpresa al club de la capital de Francia, aunque sí parece que ha desencadenado un "terremoto" en la propiedad del club en Qatar. Tras la información destapada por 'L'Equipe', el diario 'Le Parisien' habla de un "enorme enfado" en las filas del PSG por los tiempos en los que se ha producido esta comunicación, después de salir a la luz un vídeo de Florentino Pérez en el que afirmaba a un aficionado que ficharía a Mbappé.





"Según esta información de 'L'Equipe', el club podría sopesar venderle", apunta Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'. Por su parte, 'The New York Times' también habla de cifras en caso de una posible salida de Kylian Mbappé este verano, colocando su precio de salida en una cantidad cercana a los 185 millones de euros. ¿Qué hará el Real Madrid?", se pregunta el comunicador, "desde luego, la recomendación es que de todo menos quedarse quieto, porque eso fue lo que hizo el año pasado y Mbappé no vino al Real Madrid".

Más en 'El Partidazo de COPE'

