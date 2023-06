El futuro de Mbappé y el Real Madrid, en el Tiempo de opinión: "El Madrid no puede entrar en el vacile"

Este lunes salió la noticia a última hora de que Mbappé había comunicado por carta que no ejercerá su opción de renovar por el PSG. Esto significa que el delantero francés acabaría contrato en verano de 2024 y se abre la posibilidad de que el Real Madrid le fiche este verano porque la próxima temporada llegaría gratis. En el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE analizamos qué debería hacer ahora el club blanco.





Para el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, los blancos no deben dudar y actuar rápidamente: "El Madrid debería hacerlo pronto y sino, ir a por Harry Kane; debería poner una fecha. Tienes que ir tú a comprarlo porque el PSG no va a venir a negociar con el Real Madrid. Además el Madrid se quita los sueldos de Asensio, Hazard, Mariano... y tendrán que dar a Mbappé, 50 millones de sueldo porque es lo que gana en el PSG". En la misma línea va Luis García: "El Madrid tiene que ser agresivo después de que Benzema se haya ido. Tiene que ir a por todas".

Joseba Larrañaga afirmó que si Mbappé ha dado este paso tan importante, tiene que haber hablado antes con el Real Madrid: "Cuando uno da un paso tan fuerte creo que Mbappé ha hablado antes con el Real Madrid. Creo que todos estos pasos están estudiados y no ha pillado de sorpresa en el Madrid. Con Mbappé no se puede descartar nada". Otro tertuliano, David Sánchez, también dejó la duda de si los blancos deben fiarse del francés tras lo ocurrido la pasada temporada, cuando acabó renovando por el PSG: "Yo de Mbappé no me fiaría nada. Imagino que querrá despertar el interés de muchos y a ver qué saca. A Florentino se la han puesto botando. La sartén por el mango la tiene el jugador". E Igual que Joseba, opina Mónica Marchante, que afirmó que el Real Madrid tiene que haber conocido la intención de Mbappé: "Tampoco creo que Florentino se haya enterado ahora, estoy de acuerdo en que la hoja de ruta está totalmente marcada. Me creo que Mbappé quería jugar en el Madrid".

¿Qué debería hacer el Real Madrid?

Por último, Siro López también dio su opinión sobre lo que debería hacer ahora el Real Madrid y, para él, los blancos no deberían ir a negociar con el PSG, sino que debería esperar: "El Madrid debería esperar porque no puede hacer el ridículo otra vez. No puede entrar en el vacile. Llegó a ofrecer 250 millones de euros y el PSG se ríe del Madrid. Para que el Madrid negocie, Mbappé debería firmar un compromiso de que quiere venir sí o sí. No se puede arriesgar a que le pase lo de el año pasado o lo de hace dos años".