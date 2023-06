Nacho, en El Partidazo de COPE: "Florentino me dijo que no era el momento de hacerme la foto con los títulos"

Nacho Fernández, defensa de la Selección y del Real Madrid, ha pasado este lunes por los micrófonos de El Partidazo de COPE donde ha repasado una temporada "atípica" y "complicada" en algunos momentos. "Tengo buena relación con el club, así que fue fácil sentarnos a final de temporada para hablar y tomar la mejor decisión", afirma el defensa sobre su renovación.

Y añadía: "Las cosas son más fáciles para salir cuando terminas contrato, pero estoy muy feliz por seguir un año más en el Real Madrid. He tomado la mejor decisión posible".





Nacho reconocía a Juanma Castaño que ha recibido ofertas de Europa, Arabia y de la MLS, pero que a la hora de decidir "valoró sentirse importante". "Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Para mí lo más importante fue sentirme importante en el club y fue fácil decidir al ver superar los partidos y minutos que he jugado en otras temporadas".

El defensa además confiesa que tuvo un encuentro con Florentino Pérez tras el último partido de Liga contra el Athletic. "Me abrazó y me dijo que, por el momento, no se hacía una foto conmigo como la de Marco Asensio con todos los títulos", comentaba entre risas.

Nacho reconoce que ha pensado en la idea de convertirse en 'once club man', pero le gusta la idea de "vivir otras experiencias". "Lo he pensado, pero quiero ir año a año. Me encantaría retirarme aquí, pero no de cualquier manera. Y si mi etapa en el Real Madrid finaliza tengo claro que me gustaría vivir algo diferente", dijo.

"Cuando jugaba mi sensación era que me estaban ragalando los minutos", reconoce el jugador sobre el inicio complilcado de la temporada. "No jugaba mucho y ensé que estaban siendo injustos y tuve muchas dudas porque no me sentía valorado. Fue una sensación que duró varios meses, pero todo cambió radicalmente en enero, cuando empecé a jugar más".

Salida de Benzema y rumores sobre Modric

Nacho también tuvo la oportunidad de comentar la actualidad madridista, sobre todo la salida de Karim Benzema y los rumores sobre Luka Modric.

"Yo, personalmente, lo supe un par de días antes. No nos dijo nada a nosotros, pero en el vestuario teníamos dudas. Nos enteramos casi al mismo tiempo que vosotros. Conozco bien a Benzema y es una person muy entrovertida, y lo entiendo", eran las palabras sobre el delantero francés del que será el nuevo capitán del Real Madrid. Y añadía sobre el croata: "Mi sensación antes de terminar la temporada era que se quedaba. Aunque las últimas noticias me han sorprendido".

Nueva etapa en la Selección

Por último Nacho quiso mostrar su respaldo al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, que ha sido cuestionado en las últimas semanas: "En la Selección y en equipos como el Real Madrid estamos en un examen constante. Estamos trabajando bien y hay un título en juego que nos ilusiona y queremos ganar porque muchos no hemos ganado un título con la Selección. Tenemos equipo para competir y ganarlo".

"A la vista está que sí me ha venido bien el cambio de seleccionador. Últimamente con Luis Enrique no estaba yendo, pero al fin y al cabo esto va por gustos. Son decisiones que toman todos los seleccionadores porque tienen sus propios gustos, aunque yo sentía que estaba en mi mejor momento", concluyó haciendo alusión a la anterior etapa de 'La Roja'.