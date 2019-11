Juanma Castaño: "Dura rueda de prensa de Luis Enrique contra Robert Moreno"

Rueda de prensa ayer de Luis Enrique. Dura, contundente, muy contundente contra Robert Moreno, su predecesor y el que fuera su segundo, su hombre de confianza en la Selección Española de Fútbol. Luis Enrique desveló situaciones comprometidas sobre todo en la relación personal después del trance, difícil trance, que ha pasado Luis Enrique en los últimos meses. Robert Moreno, según Luis Enrique, no tuvo más que un único contacto, el día 12 de septiembre, en todo ese tiempo. Y ese contacto era para hablar del futuro deportivo en el banquillo por parte de Robert Moreno. Esto no le gustó a Luis Enrique que llego a decir que era “una persona desleal” con una “ambición excesiva” y que él no puede trabajar con alguien así. Es duro de escuchar, pero también es de aplaudir que alguien hable tan claro.