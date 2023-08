Juanma Castaño analiza las críticas de Xavi Hernández tras el partido contra el Getafe: "Increíble"

Ha comenzado LaLiga y eso solo significa que, cada fin de semana, como poco, podremos ver distintos partidos cada fin de semana. Este, en concreto, se estrenaban el Real Madrid, que salió victorioso en San Mamés contra el Athletic de Bilbao, y el Barcelona, que empató con el Getafe. Claro, que este último partido es el que más ampollas ha levantado, porque tuvo 26 minutos de añadido en total, y, en el último minuto, no se pitó un penalti, según el técnico del Barça.

Por esa misma razón, Xavi Hernández se pegó "una rajada" de principio a fin sobre lo ocurrido en el partido, con claros dardos al arbitraje. Y eso es lo que ha querido analizar en Herrera en COPE Juanma Castaño, en el comentario que hace todas las mañanas. Sus palabras, puedes escucharlas aquí:

"Parece increíble que estemos en la primera jornada y ya tengamos un gran pollo" expresaba el director de El Partidazo de COPE, que contaba también que, por lo ocurrido durante el fin de semana, tiene toda la pinta de que vamos a tener "una temporada interesantísima por delante".

Las palabras de Xavi Hernández sobre el arbitraje del partido

Resultado agridulce el que obtuvieron tanto el Getafe como el Barcelona, que salieron del partido con la sensación de que había sido un empate de lo más injusto. Nada más salir del partido, el técnico del Barça, en rueda de prensa, criticó lo que había ocurrido durante el partido y, con dureza, también se dirigió al árbitro, y no solo por no pitar un penalti, sino porque terminó expulsado.

"Le dije que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotroas no, por eso me han expulsado", reconoció Xavi. Aunque no quiso incidir sobre eso porque cree que no tiene tanta importancia, sí que señaló que el árbitro permitió mucho a los jugadores del Getafe: "Si vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, no es positivo para nadie".

El técnico catalán explicó que el otro día tuvieron una reunión con los árbitros y les dijeron que "iban a entender más a los entrenadores y no es lo que ha sucedido".

Pero sin duda alguna, lo que escamó más a Xavi Hernández fue ese penalti que no pitó sobre Gavi por una mano, según él, "inexistente". "No veo mano de Gavi por ninguna parte. Pasa todo al revés. No me gustó la reunión de los árbitros y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando".



El análisis del partido en 'Tiempo de Juego'

Si hay alguien que está disfrutando de este inicio de LaLiga y que, sin duda, estaban deseando que llegase agosto para este momento, esos eran los números 1 del deporte: Pepe Domingo Castaño, Paco González y Manolo Lama. Ellos han estado, como siempre, al pie del cañón para comentar esta primera jornada de LaLiga y los hemos podido ver comentando cada partido.

