La rajada de Xavi: "Si vendemos el producto Liga, y tenemos esto, no es positivo; es una vergüenza"

El Fútbol Club Barcelona comenzó su defensa del título con un empate 0-0 en Getafe, en un encuentro donde fueron expulsados Raphinha y Jaime Mata y también el entrenador blaugrana Xavi Hernández por protestar al cuatro árbitro.

"Le dije que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotroas no, por eso me han expulsado", reconoció Xavi.

A pesar de esa expulsión, Xavi apunta que no tiene importancia, pero sí que se mostró muy molesto por el arbitraje de este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez porque considera que permitió mucho a los jugadores del Getafe: "Si vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, no es positivo para nadie".

El técnico catalán explicó que el otro día tuvieron una reunión con los árbitros y les dijeron que "iban a entender más a los entrenadores y no es lo que ha sucedido".

Xavi consideró que la expulsión de Raphinha "es un cúmulo cosas" porque "dejan de jugar, permiten demasiado y a nosotros nos la pitan".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??? Xavi Hernández, sobre la acción de la polémica en la que el FC Barcelona reclamó penalti



"No veo mano de Gavi por ninguna parte. Pasa todo al revés. No me gustó la reunión de los árbitros y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando" #ElPostDeDAZN ? pic.twitter.com/eDCdK6djnS — DAZN España (@DAZN_ES) August 13, 2023

También fue cuestionado por la última jugada del encuentro cuando el colegiado fue el VAR para revisar un posible penalti sobre Gavi, sin embargo, no fue señalado como penalti por una mano del jugador culé, sin embargo Xavi no lo vio así: "No veo mano de Gavi por ninguna parte. Pasa todo al revés. No me gustó la reunión de los árbitros y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando".

Un encuentro que ha durado 115 minutos y 50 segundos. Un añadido que Xavi ha calificado como "otra vergüenza" y vuelve apelar al "tiempo efectivo y se acaba con todo esto". "Estamos haciendo ridiculo", setencia el técnico del Barcelona.