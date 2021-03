Joseba Larrañaga: "Es tal el maremágnum de competiciones y partidos que no sabemos ni a qué atenernos"

La selección comienza a preparar el camino para el Mundial de Qatar 2022, el insólito mundial que se va a jugar en pleno invierno occidental con el consabido contratiempo que va a suponer para las competiciones domésticas. Los tres primeros rivales serán Grecia Georgia y Kosovo, este último un estado con reconocimiento limitado España por ejemplo no lo reconoce como tal. El afán recaudatorio de la UEFA y de la FIFA es de tal calibre, que a este paso llegaremos al una competición casi de provincias en vez de estados. Cuanto más participantes, más partidos; cuanto más partidos, más retransmisiones televisivas, cuanto más retransmisiones televisivas, más dinero. Eso sí no le pregunten al aficionado que es lo que va a haber y quién es el rival porque es tal el maremágnum de competiciones y partidos que no sabemos ni a qué atenernos. Y por si fuera poco el parón llega justo en el momento más decisivo de la temporada, cuando quedan diez jornadas para que se decida todo y la competición está al rojo vivo. Al final la que lo sufres la Selección en un momento en el que debería ilusionarnos la irrupción de jóvenes valores de nuestro fútbol el desapego es evidente.así que hay que ya llegarán tiempos mejores.