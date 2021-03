Joseba Larrañaga: "Cristiano ha abierto la puerta y ahora es el Madrid el que tiene que responder"

La posibilidad de que Cristiano vuelve al Madrid no es ninguna broma ni ningún juego periodístico. El jugador tiene claro que su futuro de cara al Mundial de Qatar pasa por volver al Bernabéu, Cristiano ha abierto la puerta por su cuenta y ahora es el Real Madrid que tiene que responder: la primera respuesta ha sido no, pero dependerá en buena medida de cómo termine esta temporada y de si puede cometer algún gran fichaje como el de Haaland. La partida va a ser larga y se terminará en verano, es decir no hay prisa. Entre tanto la selección comienza su camino hacia Qatar después de las protestas por el contratiempo que supone interrumpir la Liga en un momento clave, llega la competición como tal y es el momento de ver cómo se integra los jóvenes valores de nuestro fútbol, porque de ellos dependerá el futuro de la selección española. España-Grecia a las 8:45 en Los Cármenes de Granada.