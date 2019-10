Joseba Larrañaga: "Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla"

Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla para ser seleccionado en cualquier categoría. Los asuntos burocráticos impidieron su convocatoria para esta semana, y a partir de ahora hay luz verde. Y se abre un debate muy interesante para saber cómo se ha de gestionar un caso como este. Recordamos que tiene 16 años, tan solo 16 años, ha jugado 175 minutos en Primera División, es decir, no llega dos partidos completos, y el mundo del fútbol está absolutamente loco con él. Definitivamente no va a jugar el Mundial Sub-17 de Brasil y todo apunta a que va a ser convocado por la Sub-21. Incluso podría jugar la próxima Eurocopa con la selección absoluta. ¿No hubiese sido mejor dejarle ir con los chavales de su edad y convertirse en el líder de la selección en el Mundial Sub-17? O por contra, también nos podemos cuestionar: ¿cómo vas a dejarlo pasar por alto y no aprovechar el descomunal talento, el descomunal potencial que tiene este jugador a pesar de esos 16 años? Personalmente creo que es mejor dejarles crecer. Ha habido demasiados casos de futbolistas que han sido elevados al cenit y que se han quedado en nada, y ojalá no sea este caso porque la pinta que tiene el jugador del Barça es extraordinaria. Pero cuidado, somos muy ansiosos.