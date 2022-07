José Luis Corrochano: "Rafael Nadal, otra vez el nombre de portada en todos los diarios y programas"

El español Rafael Nadal venció al dolor de su abdominal y a Taylor Fritz (3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (4)) para lograr una remontada espectacular y clasificarse a sus octavas semifinales en Wimbledon. Nadal, que sufrió una lesión en el abdomen que le lastró desde el final del primer set, se repuso a sus problemas físicos y a un Fritz nervioso para mantener su condición de invicto en Grand Slams este año (19-0) y programar un duelo en semifinales contra el australiano Nick Kyrgios.

Tras el partido, el manacorí respondía ante la pregunta de si podrá jugar el próximo viernes: "No lo sé, no te puedo dar una clara respuesta". "Si te digo algo y mañana cambia, sería un mentiroso. Si ya hubiera decidido algo, no estaría aquí. No haría un show de esto. Si estoy aquí es porque no he tomado una decisión. Tengo que saber diferentes opiniones. Si hay algo más importante que ganar Wimbledon es estar sano. No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para determinar hasta qué punto", explicó Nadal.

"(Estoy) preocupado, evidentemente. Sé el dolor que he pasado y hacia el final del partido estaba un pelín mejor porque he encontrado una manera de sacar que me molestaba menos. La cruda realidad es que arrastro estas molestias desde hace una semana, pero hoy han aumentado muy considerablemente. He entrenado poco el saque estos días para reservar", matizó.