Juanma Castaño: "Los jugadores se salen con la suya, ahora depende de ellos"

La Comisión Delegada de la Liga ha acordado que de momento quedan pospuestas las concentraciones de los equipos que estaban previstas como había anunciado Javier Tebas. Es decir antes de la Liga no sabemos si estarán o no juntos los futbolistas para evitar el contagio. Recordemos que todo esto viene porque hubo buenos resultados de los test del coronavirus solo 5 jugadores entre primera y segunda dieron positivo en el PCR. Los jugadores se salen con la suya, no tendrán concentración de momento, pero eso sí, ahora depende de ellos: estarán en sus casas y depende de los serios y de los estrictos que sean para cumplir un protocolo realmente severo.