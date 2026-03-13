'Torrente presidente', 'Las locas del obelisco' y 'No te queda otra', entre los estrenos más destacados de la semana

Como ocurre cada viernes en COPE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana nos cuentan cuáles son los estrenos de la semana y nos recomiendan sus favoritos.

'Torrente presidente'

La sexta parte de la saga de las películas del director Santiago Segura no ha tenido rueda de prensa y es algo que ha llamado la atención a ambos de nuestros críticos. Tanto Jeronimo José Martín como Juan Orellana han hecho mención a que es algo que no se ha hecho nunca, el no citar a los periodistas a una rueda de prensa previa al estreno.

Lo único que se sabe de ella es que Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete, es la canción oficial. Segura ha advertido que en el estreno "refleja todo lo peor".

Orellana ha confirmado que, la preventa de entradas antes del estreno ya estaba agotada.

En nuestra sección de cine en 'Herrera en COPE' hemos adelantado la entrevista que tendrá lugar el lunes 16 de marzo con Santiago Segura y Carlos Herrera.

'Las Locas del obelisco'

Es una película dirigida y guionizada por Pablo Moreno. El cineasta salmantino se adentra en el Madrid del siglo XIX para ofrecer la conmovedora historia del origen de las Hermanas Trinitarias. Nos cuenta la historia de una española que emigró a México y cuando vuelve a España se encuentra una situación muy desagradable en la capital.

Mariana Allsop, ve cómo muchas provincianas que abandonaron sus pueblos en busca de una mejor vida en Madrid. Allsop se halla con una situación complicada de las provincianas que venían a Madrid a trabajar y, por desgracia, acababan en manos de la prostitución.

Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, la ha definido como una magnífica película, reflejando perfectamente lo que ocurría en esa época. A esta crítica se ha sumado Juan Orellana, otro de nuestros críticos de cine de COPE, definiéndola como una película que está muy bien ambientada y que cuenta con una historia muy emocionante, sabiendo acercar un personaje como es el de las trinitarias, y que por desgracia sigue siendo una figura en la actualidad.

'No te queda otra'

Una comedia francesa dirigida por Jean-Pierre Améris. Tras sufrir un accidente durante un concierto en el Olympia, el cantante septuagenario Antoine Toussaint se siente derrotado, así que decide poner fin a su vida mediante el suicidio asistido en Suiza.

En el tren de camino a Ginebra, conoce a Victoire, una excéntrica y enérgica admiradora recién salida de prisión, que le pide que acuda a cantar a la inminente boda de su hija.

Desde el punto de vista de Orellana, los personajes están muy bien hechos y las escenas también, ya que se crean unas situaciones tan divertidas para poder pasar un buen rato. La ha definido como una película para desengrasar. A lo que Jeronimo José Martín ha afirmado que las comedias francesas nunca fallan.

lOS oscar, en trece

Los Oscar serán retransmitidos en directo en TRECE con Adolfo Arjona y otros críticos, a partir de la 01:30 horas.