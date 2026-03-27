'Proyecto salvación', 'Yo te creo' y 'La última cena', entre los estrenos más destacados de la semana

'Proyecto Salvación' arrasa en taquilla este fin de semana con una recaudación en todo el mundo de 140 millones de dólares

Como ocurre cada viernes en COPE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana nos cuentan cuáles son los estrenos de la semana y nos recomiendan sus favoritos.

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'PROYECTO SALVACIÓN'

Es una potente película espacial servida por los directores Phil Lord y Christopher Miller. La historia de Proyecto Salvación se basa en la novela de Andy Weir.

El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a muchos miles de años luz de la Tierra. Está solo e ignora qué hace allí, hasta que poco a poco va recordando el motivo de su viaje. Fue solicitado por un grupo de científicos del gobierno para investigar la llamada línea Petrovna, un haz de luz que sale del sol y que parece estar favoreciendo su extinción.

Grace descubrió que lo componen unos organismos, los astrófagos, y con el fin de dar con una solución que salve la Tierra, fue enviado hasta una lejana estrella que parece inmune a los microorganismos.

Jeronimo José Martín la define como otra singular odisea espacial para salvar la Tierra; se centra en la música que cuenta con mucha intriga, aunque la cataloga como una película demasiado larga, alrededor de 157 minutos, a pesar de las buenas reseñas que está teniendo.

En esto también se centra Juan Orellana, un film con muy buenas reseñas que invita a los cinéfilos del cine de ficción a ir al cine. Orellana invita a ir a verla a las grandes pantallas porque para él es "una recomendación total"

'Yo te creo'

Una producción belga de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. Se centra en la figura de Alice, madre de dos hijos, que va a comparecer ante un tribunal para defender la custodia de estos. El progenitor, a su vez, va a luchar por lo mismo. La justicia va a ser quien decida qué es lo mejor para los menores y va a dictar sentencia. Para ello será necesario escucharlos a todos y considerar cada punto de vista. Lo que consiguen los directores es que el espectador se convierta en un miembro más del juicio —en un propio testigo— debido a que va a estar continuamente posicionándose con unos argumentos y otros.

Orellana la define como un thriller impresionante, además de verlo como una crítica al sistema judicial. Una película muy claustrofóbica por la realización, ya que casi todos los tiros de cámara son primeros planos, y la película está grabada a cuatro tercios. Finalmente, Orellana ha añadido que a niveles técnicos, el guion es muy bueno y los actores también.

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'La última cena '

Otro de los estrenos de esta semana que resalta Jeronimo José Martin es 'La última cena', una película norteamericana, 'The Last Supper'; es un film bíblico de esta Semana Santa dirigido por Mauro Borrelli, quien se centra en la última cena de Jesús. Martín considera que es una recreación correcta, pero no memorable; adapta algunos de los sucesos narrados en el evangelio de la vida de Jesús. Aunque ve un problema a este film y es que no acaba de centrar el foco en lo que se quiere conseguir.

Hay que resaltar que esta película norteamericana de 2025, impulsada por PureFlix, es efectivamente un acercamiento muy detallado a la noche final de Jesús y que ayuda a crecer en devoción, sin sustos, rarezas estéticas ni aspavientos, y con algunas soluciones visuales notables.