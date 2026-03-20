'Amarga Navidad', 'Una hija en Tokio' y 'Tafiti y sus amigos', entre los estrenos destacados de la semana

Como ocurre cada viernes en COPE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana nos cuentan cuáles son los estrenos de la semana y nos recomiendan sus favoritos.

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'amarga navidad'

Dirigida por Pedro Almodóvar. Una película en la que el director manchego se hace un guiño a sí mismo. Cuenta la historia de un guionista, protagonizado por Leonardo Sbaraglia quien es el protagonista, que no sabe vivir sin hacer cine, pero se da cuenta de que sus momentos de gloria se están perdiendo. Raúl, el guionista, para escribir su próxima película se inspira en la gente que le rodea, concretamente en su representante de toda la vida.

El crítico Jeronimo Jose Martin la define como un melodrama literario, en el que Almodóvar se pierde entre la realidad y la ficción. De todas las películas del director manchego, se queda con la de "Volver", al igual que Juan Orellana, el otro crítico de cine. Martín ha destacado que este film de Almodóvar tiene un tono muy estilista: "Tienes que sintonizar mucho con Almodóvar para emocionarte".

Orellana ha resaltado que no es la película que más le ha gustado de Almodóvar porque no le convence el final; cree que hay películas de este director con mejores finales. Aunque la historia está bien, considera que no es la mejor de Almodóvar; cambiaría el final.

Ambos coinciden en ambas críticas, al igual que resaltan el título de la película, que es de la desgarradora canción de Chavela Vargas que escuchamos en un momento de esta, cantada por Amaia Romero.

'TAFITI Y SUS AMIGOS '

Es una fantasía animada que viene desde Alemania, dirigida por Nina Wels y Timo Berg. Los protagonistas son unos suricatos; se podría decir que es la versión alemana de Timón y Pumba de El Rey León, tanto es así que se pueden ver ciertos guiños a esta película.

Cuenta la historia de una familia de suricatos; el abuelo no deja al miembro pequeño de la familia juntarse con otras especies, hasta que se junta con un jabalí y juntos van a superar una serie de dificultades.

La película establece sus temas principales desde los primeros minutos: tolerancia, confianza y amistad. El viaje interior del protagonista —su desarrollo personal— no resulta sorprendente. Y el guion, sin duda, recurre a algunos recursos narrativos para hacer avanzar la trama. Sin embargo, la pareja formada por el suricato y el cerdo es innegablemente entrañable. Un detalle particularmente acertado es cómo se pueden discernir las emociones.

Hay que resaltar que cuenta con un mensaje claro: aceptar al diferente, superar los prejuicios, el valor de la amistad, los lazos familiares. Tanto Juan Orellana como Jeronimo Jose Martín la definen como una película divertida, con valores positivos y original.

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'UNA HIJA EN TOKIO '

Una película francesa dirigida por Guillaume Senez. Trata sobre un occidental que se casa con una japonesa. Estos se divorcian y, por cultura, se los queda la japonesa con los hijos. Él comienza su vida por su lado sin ver a sus hijos y decide hacerse taxista. Al cabo de los años, en el taxi se sube una chica y se da cuenta de que es su hija.

A Orellana le ha parecido una película muy bonita desde una perspectiva muy original que nos acerca a la cultura japonesa, mientras que Jeronimo José Martín se refiere a esta película como una denuncia de la legislación familiar japonesa, un drama sobre la esperanza, resaltando la banda sonora.