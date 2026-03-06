"Hacienda sancionará a los que reciban más de 100 euros y no declaren como donación los regalos de boda, aunque sea por Bizum o en especie"

Con la llegada de la temporada de bodas, bautizos y comuniones, la Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre los regalos. Tal y como ha explicado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', que conduce Jorge Bustos, 'Hacienda está mandando notificaciones' y 'cartitas' a los recién casados para recordarles que los regalos de boda deben tributar.

Cualquier regalo, ya sea en metálico o en bienes, obliga a presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según ha detallado García de la Granja, es un error pensar que estos detalles están exentos y, de hecho, habría que declararlos por separado, indicando la fecha de recepción. Si el obsequio llega antes del enlace, la obligación de declarar corresponde solo al cónyuge que lo recibió; si es posterior, depende del régimen matrimonial.

La cuantía a pagar depende de la comunidad autónoma donde se celebre el enlace y del valor de cada regalo. Aunque en algunas regiones la carga fiscal puede ser simbólica, la periodista ha advertido que 'hay que declarar desde los 100 euros'. Los regalos en especie, como un electrodoméstico o una obra de arte, tampoco se libran: deben valorarse a precio de mercado y tributar igualmente.

El foco sobre las transferencias y Bizum

Hacienda vigila con especial atención las transferencias bancarias y los pagos a través de Bizum, que están 'en el punto de mira'. La razón es que las entidades financieras tienen la obligación de notificar a la Agencia Tributaria ciertos movimientos sospechosos de los que se desconoce el origen.

Como ha subrayado García de la Granja, "los bancos tienen obligación de informar a Hacienda de aquellas cantidades, por ejemplo, ingresos en efectivo, transferencias superiores a los 3000 euros". Además, cualquier ingreso con billetes de 500 euros, sin importar la cantidad, también es comunicado a la Agencia Tributaria, identificando tanto a quien realiza el ingreso como a quien lo recibe.

Un control automático y masivo

Aunque la vigilancia sobre Bizum ha generado un intenso debate, el exfuncionario de Hacienda Emilio Baena ha aclarado que esta percepción no es nueva, sino 'bastante más amplia'. Según Baena, el sistema de control del fisco es mucho más profundo y automatizado de lo que se cree.

El experto ha insistido en que "la Agencia Tributaria recibe y cruza información de forma automática", un proceso que se realiza 'muchas veces antes incluso de que presentes tu declaración'. Este cruce masivo no solo incluye Bizum, sino también saldos en cuentas, sueldos, dividendos de acciones, compraventa de inmuebles y vehículos, préstamos, hipotecas e incluso movimientos con criptomonedas.

¿Qué pasa si no se declaran los regalos?

Si un contribuyente no declara estos regalos y Hacienda detecta los ingresos, la Agencia Tributaria puede considerarlos una 'ganancia patrimonial no justificada'. Esta situación, como ha advertido Pilar García de la Granja, implica enfrentarse a un proceso de 'regularización, sanción y recargo' por parte del fisco.

Sin embargo, este proceso no siempre comienza con una sanción. Emilio Baena matiza que cuando el sistema detecta una incongruencia entre los datos que posee y la declaración del contribuyente, el primer paso suele ser más suave. "Cuando no, llega una pregunta", concluye el exfuncionario, aclarando que 'casi siempre empieza así: con una petición de aclaración' por parte de la Agencia Tributaria.