Carmen Lomana revela su encuentro con la reina Letizia y con el ministro Urtasun: "Soy fan de él"

Como cada fin de semana, Carmen Lomana ha repasado la actualidad en su sección dentro del programa 'Fin de Semana' de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting. En su consultorio, la socialité ha respondido a las preguntas de los oyentes, dejando titulares contundentes sobre temas tan variados como las siestas, las joyas de familia o las personas que se identifican como animales.

Un inesperado saludo de la reina Letizia

Uno de los momentos más comentados fue su reciente encuentro con la reina Letizia durante la inauguración de la feria de arte ARCO. Lomana ha relatado que, mientras la seguridad creaba un pasillo para los Reyes, un miembro de Casa Real se le acercó para decirle: "Carmen, venga, que la Reina la ha visto y ha dicho que le gustaría saludarla". La colaboradora ha descrito a la Reina como "un encanto" y "más dulce", destacando la cordialidad del saludo.

Carmen y Cris

En el mismo evento, también coincidió con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de quien se ha declarado "fan total". A pesar de sus diferencias en temas como la tauromaquia, Lomana ha elogiado al ministro: "Es un hombre muy, muy medido, muy educado, que da gusto oírle hablar, muy transversal". También aprovechó para dar su opinión sobre algunas obras de ARCO, como una instalación que describió, con ironía, como "un secadero de jamones y chorizos".

Consultorio: siestas, joyas y 'therians'

Ante la pregunta de un oyente sobre las 'coffee naps' —una siesta corta tras un café—, Lomana se ha declarado "fan absoluta de la siesta rápida". Para ella, "una siesta rápida de 15 minutos te deja como nueva". Por su parte, la presentadora Cristina López Schlichting ha recordado con humor cómo pidió "un microondas y un sofá grande" en su despacho para poder dormir, dejando a su jefe "espantado" ante tal franqueza.

El debate subió de tono al abordar si una nuera debe devolver las joyas de familia tras una separación. Carmen Lomana fue tajante: "Es de sentido común, hay que devolverla a la familia, sería el colmo". Insistió en que, aunque el hijo sea el culpable de la ruptura, la joya debe permanecer en el linaje familiar. "Si tienes un mínimo de sentido común, de vergüenza y de respeto a la familia [...], hay que devolverlo", sentenció.

La opinión más controvertida llegó con la pregunta sobre los 'therians', personas que se identifican con animales. Lomana ha calificado esta identidad como "un disparate total". Según ella, "no es consustancial con el género humano sentirse perro". Ha añadido que quienes lo hacen es porque "no estás muy bien de la cabeza o quieres llamar la atención o eres un fanático de seguir la moda". Su recomendación fue drástica: "Una adolescente que hace eso se le lleva al psiquiatra y que lo trate".

De las tareas del hogar a la crónica social

En un tono más distendido, el consultorio también trató las tareas del hogar. Lomana ha confesado que, aunque hace pocas, detestaría limpiar el baño, pero, para sorpresa de muchos, afirmó: "A mí me encanta planchar, ordenar, limpiar [...] Planchar adoro". Incluso bromeó con la idea de ofrecer sus servicios: "Si queréis, os cobro barato, si me queréis mandar camisas y cosas".

También se ha abordado la situación de salud del jinete Luis Astolfi, quien recientemente reveló que padece ELA. Además, se ha tratado el posible acercamiento entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, y la noticia de que Paloma Lago se ha convertido en abuela.